El futbolista de Independiente que está en la mira del Santos para jugar con Neymar
El talentoso mediocampista, destacado en el “Rojo”, recibió una oferta del club brasileño, aunque la negociación por ahora no avanza.
Felipe Loyola, mediocampista chileno de 24 años que milita en Independiente, se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del equipo dirigido por Julio Vaccari. Tras su buen rendimiento en el primer semestre del año, ha sido seguido de cerca por el Santos de Brasil, donde brilla el astro Neymar Junior desde enero de 2025.
El interés del club brasileño llega en un contexto delicado para el jugador: recientemente recibió amenazas de algunos hinchas de Universidad de Chile luego de los incidentes ocurridos en el partido suspendido entre ambos equipos. Aprovechando esta situación, el "Peixe" realizó una oferta verbal de 6 millones de dólares por el 70 % de la ficha de Loyola.
Sin embargo, en la dirigencia del Rojo decidieron no avanzar por el momento. Los dirigentes pusieron como principal obstáculo la falta de confianza en la forma de pago propuesta por el club paulista y prefieren esperar antes de definir la transferencia.
Desde su llegada a la institución de Avellaneda en agosto del año pasado, procedente de Huachipato de Chile, disputó 53 partidos y anotó nueve goles, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo del equipo y siendo convocado de manera regular a la selección chilena.
El interés de Santos refleja el potencial del mediocampista, que no solo destaca por su juego en el club sino también por su presencia en la selección nacional, y abre la posibilidad de un salto a la liga brasileña para jugar junto a Neymar y ganar experiencia internacional. Por ahora, la negociación queda en pausa, pero el nombre de Loyola sigue en la mira de los equipos de la región.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario