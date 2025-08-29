El futbolista de Independiente que está en la mira del Santos para jugar con Neymar

Desde su llegada a la institución de Avellaneda en agosto del año pasado, procedente de Huachipato de Chile, disputó 53 partidos y anotó nueve goles, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo del equipo y siendo convocado de manera regular a la selección chilena.

El interés de Santos refleja el potencial del mediocampista, que no solo destaca por su juego en el club sino también por su presencia en la selección nacional, y abre la posibilidad de un salto a la liga brasileña para jugar junto a Neymar y ganar experiencia internacional. Por ahora, la negociación queda en pausa, pero el nombre de Loyola sigue en la mira de los equipos de la región.