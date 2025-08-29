Mentor al rescate: James Vowles defendió a Colapinto tras la autocrítica de Briatore
El director de Williams respaldó al joven piloto argentino y advirtió sobre el impacto negativo de la presión excesiva en Alpine, en medio de un año complicado.
Franco Colapinto encara una temporada exigente en Alpine, y las declaraciones de Flavio Briatore esta semana sobre su ascenso prematuro generaron reacciones en el mundo de la Fórmula 1. El italiano reconoció que quizá puso demasiada presión sobre el argentino y su compañero Jack Doohan, cuestionando si el momento de su promoción al asiento titular fue el adecuado.
En este contexto, James Vowles, director de Williams y quien dio la oportunidad de debutar a Colapinto como piloto titular en 2024, salió a defender al joven de 22 años. Durante una conferencia en Zandvoort, resaltó cómo la presión afecta el desempeño de los pilotos: “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga un impacto”.
El británico recordó el debut de Franco en Silverstone: “Él pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: ‘No tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá nunca vuelva a repetirse’. Y dio una actuación sobresaliente”.
Vowles destacó así el talento del argentino, insistiendo en que la ansiedad por rendir inmediatamente puede limitar el potencial de los jóvenes pilotos. Además, el uno de la escudería británica subrayó la complejidad de la F1 actual.
“Ahora tres décimas separan a toda la parrilla, así que cuando cometés un pequeño error -y un pequeño error es una décima- quedás último. Es un mundo muy distinto al que teníamos antes, donde podías estar a una décima de tu compañero y nadie se enteraba. Tenés dos factores que ahora hacen que todo sea más difícil”, deslizó.
El pilarense, por su parte, sigue bajo evaluación “carrera a carrera” en Alpine, con la presión constante de igualar el rendimiento de Pierre Gasly. Hasta el momento, no ha sumado puntos con la escudería francesa, y su futuro en el equipo sigue siendo incierto.
Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
Carrera: 10:00
