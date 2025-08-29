Mentor al rescate: James Vowles defendió a Colapinto tras la autocrítica de Briatore

“Ahora tres décimas separan a toda la parrilla, así que cuando cometés un pequeño error -y un pequeño error es una décima- quedás último. Es un mundo muy distinto al que teníamos antes, donde podías estar a una décima de tu compañero y nadie se enteraba. Tenés dos factores que ahora hacen que todo sea más difícil”, deslizó.

El pilarense, por su parte, sigue bajo evaluación “carrera a carrera” en Alpine, con la presión constante de igualar el rendimiento de Pierre Gasly. Hasta el momento, no ha sumado puntos con la escudería francesa, y su futuro en el equipo sigue siendo incierto.

Volvió la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00