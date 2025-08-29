Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina
Tras su reciente anuncio, se conoce la programación de partidos que el capitán podría disputar hasta la Copa del Mundo 2026.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura indiscutida del Inter Miami, dejó entrever que el partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas podría marcar su despedida oficial en territorio albiceleste.
“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos…”, comentó la "Pulga" tras una brillante actuación en la Leagues Cup, donde marcó dos goles y llevó a Las Garzas a la final.
Con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 ya asegurada, Argentina enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Más Monumental. Luego, el equipo viajará a Guayaquil para chocar contra Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00, cerrando así las Eliminatorias.
En octubre, la Albiceleste tiene prevista una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14, con dos amistosos aún por confirmar, probablemente contra Venezuela y Puerto Rico, en Hard Rock Stadium de Miami y Soldier Field de Chicago. En noviembre, se espera una nueva ventana FIFA con partidos amistosos en Luanda, Angola, y Kerala, India, aunque los rivales todavía no fueron definidos.
El calendario continúa con la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, un evento que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. En esa misma ventana podría disputarse un amistoso adicional.
Más adelante, entre el 1 y el 9 de junio, la Selección jugará dos encuentros amistosos con sede a definir, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Hasta la fecha, el rosarino ha disputado 193 partidos con la camiseta albiceleste, marcando 112 goles y repartiendo 59 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Su futuro próximo estará marcado por la gestión de los amistosos, la Finalissima y el debut del equipo en el Mundial 2026.
El posible calendario de partidos de Lionel Messi hasta el Mundial 2026
- 4/9/2025: Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental.
- 9/9/2025: Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil.
- Octubre 2025: Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago).
- Nov/2025: Dos amistosos en Luanda y Kerala.
- 23-31/3/2026: Finalissima vs. España + amistoso.
- 1-9/6/2026: Dos amistosos previos al Mundial.
- 11/6-19/7/2026: Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
Este cronograma permitirá a Messi, al menos, cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.
