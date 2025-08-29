El único cambio confirmado de Russo para que Boca visite a Aldosivi en Mar del Plata
El entrenador del Xeneize mantiene la base del equipo tras las dos victorias consecutivas, con la única modificación obligada por lesión.
Boca se prepara para enfrentar este domingo a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con la intención de extender su racha de triunfos en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026 vía la Tabla Anual.
Tras vencer a Independiente Rivadavia y Banfield en sus últimos compromisos, el equipo de Miguel Ángel Russo buscará sacar 9 de 9 antes del parate por Fecha FIFA. La principal novedad en el once xeneize surge en la defensa central: Marco Pellegrino, pieza clave en la zaga, quedó fuera por una ruptura fibrilar de grado II en el obturador externo izquierdo.
Como reemplazo, Russo apostará por Ayrton Costa, quien recientemente superó un desgarro sufrido ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes y vuelve a ocupar un lugar en la alineación titular.
El posible 11 de Russo para que Boca se mida ante Aldosivi
De no mediar imprevistos, el equipo para visitar a Aldosivi formaría con Agustín Marchesín en el arco; la defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo con Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; y la dupla ofensiva compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
La inclusión de Battaglia estaba en duda por una sobrecarga muscular, pero finalmente el ex Huracán y Racing será de la partida. Con esta alineación, Russo repetiría diez de los once jugadores que lograron las últimas victorias, manteniendo la solidez en el medio y la delantera, mientras ajusta la defensa ante la ausencia de Pellegrino.
El objetivo del Xeneize es mantener la continuidad y el ritmo de competencia antes del receso, asegurando que todos los futbolistas estén concentrados para el viaje a Mar del Plata y fortaleciendo la confianza del plantel en este tramo clave del torneo. La combinación de experiencia y juventud será clave para enfrentar al conjunto local y seguir sumando puntos en el Clausura.
