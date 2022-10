Fernando Gago rompió el silencio: "No puedo obligar a un jugador a patear un penal"

"Hay circunstancias del juego donde la determinación la toma el jugador. El que decide patear el penal es el jugador. Yo no lo puedo obligar a patear. Le dije a Vecchio que pateará contra Defensa y Justicia y lo erró", sostuvo Gago en conferencia de prensa.

Además, se refirió a las críticas que recibió Enzo Copetti y los pasacalles que aparecieron colgados en las inmediaciones del estadio: "No le doy importancia a algo que se pueda formar después de la derrota. Los chicos lo sintieron y nos toca levantarnos".

En tanto, analizó el rendimiento anual del equipo y como se dio el torneo: "Fue buenísimo. Estuvimos a un penal de conseguirlo. Hay cosas que mejorar, pero esto es un juego. Ganás o perdés y nos tocó perder".

"¿Fracaso? No lo considero un fracaso. Lo que pasó a mí no me cambia nada. La crítica siempre va a estar, ganes o pierdas. El torneo que hicimos fue muy bueno, llegamos a la última fecha con chances de ser campeón y estuvimos a un penal de conseguirlo. Nos tocó perder en la última fecha, esto es un juego", desdramatizó.

Por otro lado, despejó las dudas sobre su continuidad teniendo en cuenta la buena campaña racinguista en 2022: "No se dónde salió, ni quién lo dijo. Es lógico, fue un momento difícil y tenemos que salir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final. Hay que intentarlo".