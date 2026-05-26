Fin del ciclo: Flamengo se cansó de las indisciplinas de Jorge Carrascal

Jorge Carracal festejando un gol con Flamengo

La barra de Flamengo apretó a Carrascal en su cumpleaños, tras haberse ido expulsado ante Palmeiras

Jorge Carrascal vivió una de las noches más difíciles de su carrera en Brasil. El colombiano fue expulsado en el minuto 21 del partido entre Flamengo y Palmeiras por la fecha 15 del Brasileirao, dejando al equipo de Leo Jardim con diez hombres y allanando el camino para una derrota 3-0. Pero la historia no terminó ahí, ya que la barra de Flamengo, que fue a pedirle explicaciones por la roja, se encontró con que el jugador tenía preparada una mega fiesta de cumpleaños, con invitadas incluidas.