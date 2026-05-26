Fin del ciclo: Flamengo se cansó de las indisciplinas de Jorge Carrascal
El futbolista colombiano quedó en el ojo de la tormenta luego de la derrota de su equipo ante Palmeiras y los hinchas presionan con su salida: todos los detalles.
El futuro de Jorge Carrascal en el Flamengo parece haber llegado a un punto de no retorno. La dirigencia del Mengão tomó la drástica decisión de poner en el mercado al volante colombiano debido a los reiterados problemas extradeportivos que protagonizó en las últimas semanas y que terminaron por agotar la paciencia en Río de Janeiro.
Según informó el medio brasileño O Globo Esportes, la convivencia con el futbolista se volvió completamente insostenible. El malestar de la comisión directiva y del propio plantel profesional radica en dos factores clave: sus constantes expulsiones en partidos de vital importancia y las recurrentes fiestas nocturnas organizadas en su domicilio, conductas que colmaron el vaso en la interna del club.
Fin del ciclo: Flamengo se cansó de las indisciplinas de Jorge Carrascal y le busca una salida
Ante este panorama, la prioridad del club carioca es desprenderse del jugador en el próximo mercado de pases y recuperar el dinero invertido. Flamengo desembolsó en su momento la impactante cifra de 12 millones de euros por el pase del mediocampista ofensivo, un monto que ahora pretenden igualar o acercarse lo máximo posible con su transferencia.
Con las puertas prácticamente cerradas en el fútbol brasileño por sus problemas de conducta, el destino de Carrascal podría estar nuevamente en el Viejo Continente. Desde Rusia ya asoman las opciones más concretas para albergar al ex-River, un fútbol que el colombiano conoce a la perfección tras sus pasos por el CSKA de Moscú y el Dinamo Moscú, y que aparece como el único mercado dispuesto a afrontar las pretensiones económicas del Mengão.
La barra de Flamengo apretó a Carrascal en su cumpleaños, tras haberse ido expulsado ante Palmeiras
Jorge Carrascal vivió una de las noches más difíciles de su carrera en Brasil. El colombiano fue expulsado en el minuto 21 del partido entre Flamengo y Palmeiras por la fecha 15 del Brasileirao, dejando al equipo de Leo Jardim con diez hombres y allanando el camino para una derrota 3-0. Pero la historia no terminó ahí, ya que la barra de Flamengo, que fue a pedirle explicaciones por la roja, se encontró con que el jugador tenía preparada una mega fiesta de cumpleaños, con invitadas incluidas.
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