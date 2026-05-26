Lanús vs. Mirassol, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo

El elenco brasileño es la gran revelación de la copa tras ganar cuatro de sus cinco compromisos, viniendo de un resonante triunfo por 2-1 en la altura ante Always Ready. Para este duelo, el entrenador Rafael Guanaes no podrá contar con el defensor Victor Luis, quien vio la tarjeta roja en Bolivia. La contracara del gran presente copero de Mirassol está en el Brasileirao, donde atraviesa una crisis profunda: se ubica 19° con apenas 13 puntos sobre 45 posibles, sumergido en puestos de descenso directo.