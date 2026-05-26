Lanús vs. Mirassol, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El Granate ya está eliminado, pero quiere ganar para clasificar a los 16avos de final de la Copa Sudamericana y seguir en competencias internacionales.
Lanús se juega su última carta internacional del año. Este martes, desde las 19.00, el Granate recibirá a Mirassol de Brasil en el Estadio Ciudad de Lanús por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026. Aunque el equipo argentino ya no tiene chances de avanzar a los octavos de final del máximo certamen continental, buscará sellar su boleto a los playoffs de la Copa Sudamericana.
El semestre viene siendo esquivo para el conjunto de Mauricio Pellegrino. Tras la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura a manos de Argentinos Juniors, sufrió un duro revés en Ecuador al caer 2-0 frente a Liga de Quito, resultado que decretó su eliminación matemática de la Libertadores.
Sin embargo, el consuelo internacional sigue al alcance de la mano. Ubicado en la tercera posición del grupo con 6 unidades, al Granate le alcanzará con un empate o una victoria para asegurar el tercer puesto y ganarse el derecho a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana. La tabla la completan los ya clasificados Mirassol (12) y Liga de Quito (9), mientras que Always Ready marcha último con 3 puntos.
El elenco brasileño es la gran revelación de la copa tras ganar cuatro de sus cinco compromisos, viniendo de un resonante triunfo por 2-1 en la altura ante Always Ready. Para este duelo, el entrenador Rafael Guanaes no podrá contar con el defensor Victor Luis, quien vio la tarjeta roja en Bolivia. La contracara del gran presente copero de Mirassol está en el Brasileirao, donde atraviesa una crisis profunda: se ubica 19° con apenas 13 puntos sobre 45 posibles, sumergido en puestos de descenso directo.
Las probables formaciones del encuentro entre Lanús y Mirassol
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Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Cardozo, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira, Igor Carius; Yuri Lara, Chico Kim, Shaylon; Everton Galdino, Alesson y Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.
Otros datos del partido
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Hora: 19:00
TV: Fox Sports
Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)
VAR: Antonio García (Uruguay)
Estadio: Ciudad de Lanús (Néstor Díaz Pérez)
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