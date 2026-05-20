Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Por su parte, el Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos. El conjunto brasileño llega con menos rodaje copero reciente debido a que su partido de la cuarta fecha ante Independiente Medellín en Colombia fue suspendido por serios incidentes en las tribunas. A la espera de la resolución del tribunal de CONMEBOL, el vigente campeón de América comanda el grupo y se ubica como escolta en el Brasileirão.