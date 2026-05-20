Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo del Cacique Medina viene de quedar eliminado en octavos de final del Torneo Apertura y buscará recuperarse en una cancha complicada y en una instancia clave de la fase de grupos.
Estudiantes de La Plata afronta una parada brava en Río de Janeiro cuándo enfrente a Flamengo. El Pincha, que viene de sufrir el golpe de quedar afuera en los octavos de final del torneo local ante Racing, pone todas sus fichas en la Copa Libertadores, donde marcha segundo en su zona con 6 unidades tras cosechar un triunfo y tres empates en sus cuatro presentaciones.
Por su parte, el Flamengo lidera el Grupo A con 7 puntos. El conjunto brasileño llega con menos rodaje copero reciente debido a que su partido de la cuarta fecha ante Independiente Medellín en Colombia fue suspendido por serios incidentes en las tribunas. A la espera de la resolución del tribunal de CONMEBOL, el vigente campeón de América comanda el grupo y se ubica como escolta en el Brasileirão.
El partido en el estadio Maracaná es clave para el futuro de la zona. En la primera vuelta, jugada en el estadio de UNO, Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 con goles de Guido Carrillo y Luiz Araújo. Si el equipo dirigido por el Cacique Medina logra sumar en Brasil, llegará bien perfilado a la última jornada de la fase de grupos, donde definirá la clasificación en La Plata recibiendo al DIM.
Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones del encuentro entre Flamengo y Estudiantes por Copa Libertadores
Otros datos del partido por la Copa Libertadores
- Hora: 21:30
- TV: Fox Sports
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- VAR: Leodan González (URU)
- Estadio: Maracaná
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