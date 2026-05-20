Astrologo Boca Giorgio Armas La predicción del astrólogo de Boca sobre la continuidad en la Copa Libertadores

Una predicción que ilusiona al mundo Boca

No es la primera vez que Giorgio Armas opina sobre el presente deportivo del club ni que intenta anticipar el desenlace de partidos importantes a partir de sus análisis astrológicos. Con el correr del tiempo, sus pronósticos fueron ganando repercusión entre simpatizantes que siguen de cerca cada una de sus intervenciones, especialmente en contextos decisivos como el actual.