La reacción de los hinchas de San Lorenzo cuando vieron a Neymar en la tribuna

A falta de una sola jornada para el cierre de la fase de grupos, el panorama quedó al rojo vivo, pero con San Lorenzo en una posición de privilegio:

San Lorenzo: 7 puntos (+2) - Líder

Deportivo Cuenca: 5 puntos (-1) [Juega este jueves ante Recoleta]

Sportivo Recoleta: 4 puntos (-1)

Santos: 4 puntos (-1) - Último

El próximo domingo 26 de mayo, el Ciclón cerrará su participación en la primera ronda recibiendo a Sportivo Recoleta en el Nuevo Gasómetro, donde un triunfo le asegurará el pasaje directo a los octavos de final sin depender de lo que suceda en Brasil entre Santos y Cuenca.

Formaciones del partido

Santos : Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Moisés, Romulo (en lugar de Neymar); Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Moisés, Romulo (en lugar de Neymar); Gabriel Barbosa. DT: Cuca. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Otros datos del partido