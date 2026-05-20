La reacción de los hinchas de San Lorenzo cuando vieron a Neymar en la tribuna
El equipo de Gustavo Álvarez perdía 2-0 en Vila Belmiro, pero reaccionó a puro fútbol en el segundo tiempo y rescató un empate dorado.
San Lorenzo demostró que sabe de milagros coperos. En una muestra de carácter tremenda para reponerse del golpe que significó la eliminación ante River en el torneo local, el Ciclón pisó fuerte en San Pablo, levantó un partido que venía torcido desde el arranque y rescató un 2-2 definitivo ante Santos que vale oro de cara a la clasificación a los octavos de final.
El inicio del encuentro fue una pesadilla para los de Boedo. Al minuto de juego, el dueño de casa sorprendió y se puso en ventaja a través de Gabriel Barbosa. Cuando la primera mitad se moría y San Lorenzo intentaba acomodarse, el local metió el segundo impacto para irse al descanso 2-0 arriba. Sin embargo, en el complemento apareció la mano del DT y la rebeldía del plantel: a los 72 minutos, el uruguero Mathías De Ritis clavó el descuento y, a los 85', el delantero Rodrigo Auzmendi empujó la pelota a la red para sellar el empate definitivo.
Los hinchas de San Lorenzo vieron a Neymar en la tribuna y tuvieron una tremenda reacción
La gran atracción de la noche en Vila Belmiro estuvo en los palcos. Horas después de confirmarse su convocatoria por parte de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, Neymar—vestido de civil tras quedar descartado por un fuerte golpe en la pantorrilla— se ubicó en el sector de plateas preferenciales para alentar a su equipo.
El momento de color de la noche se dio cuando la parcialidad de San Lorenzo que viajó a Brasil descubrió que el histórico "10" de la Verdeamarela estaba ubicado justo arriba de su sector. Lejos de insultarlo o silbarlo, los hinchas del Cuervo comenzaron a aplaudirlo de pie, reconociendo la trayectoria del crack mundial, quien devolvió el gesto con una sonrisa y un saludo hacia la tribuna visitante.
A falta de una sola jornada para el cierre de la fase de grupos, el panorama quedó al rojo vivo, pero con San Lorenzo en una posición de privilegio:
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San Lorenzo: 7 puntos (+2) - Líder
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Deportivo Cuenca: 5 puntos (-1) [Juega este jueves ante Recoleta]
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Sportivo Recoleta: 4 puntos (-1)
Santos: 4 puntos (-1) - Último
El próximo domingo 26 de mayo, el Ciclón cerrará su participación en la primera ronda recibiendo a Sportivo Recoleta en el Nuevo Gasómetro, donde un triunfo le asegurará el pasaje directo a los octavos de final sin depender de lo que suceda en Brasil entre Santos y Cuenca.
Formaciones del partido
- Santos: Gabriel Brazão; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arão; Gabriel Bontempo, Moisés, Romulo (en lugar de Neymar); Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: ESPN
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- VAR: Juan Soto (VEN)
- Estadio: Urbano Caldeira
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