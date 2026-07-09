Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Francia y Marruecos a este duelo

Francia, campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, llega como uno de los grandes candidatos del torneo. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps viene de eliminar a Paraguay en los octavos de final y buscará volver a meterse entre los cuatro mejores del mundo.

El equipo africano continúa demostrando que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad y llega a esta instancia después de superar a Canadá en los octavos de final. Con una defensa sólida y la ilusión de seguir haciendo historia, intentará dar otro golpe frente a una potencia mundial.

El duelo tendrá, además, un condimento especial: en el Mundial de Qatar 2022, Francia y Marruecos se enfrentaron en las semifinales, en un partido que terminó con triunfo 2 a 0 para el conjunto europeo. Aquella victoria le permitió al equipo francés alcanzar una nueva final mundialista, aunque luego cayó ante Argentina por penales.