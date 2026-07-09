Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Francia vs. Marruecos por internet
Este jueves, se conocerá el primer semifinalista luego de que Les Bleus se midan con los marroquíes. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en Boston por los cuartos de final del Mundial 2026, en busca del primer boleto a las semifinales.
El partido comenzará a las 17 (hora argentina). Quien logre avanzar en este cruce jugará en la siguiente fase contra el ganador del duelo entre España y Bélgica.
Los dirigidos por Didier Deschamps llegan a este compromiso tras dejar en el camino a Paraguay en los octavos de final, decididos a consolidarse nuevamente entre los cuatro mejores del planeta.
Por su parte, el conjunto africano ratifica que su gran papel en Qatar 2022 quedó lejos de ser una sorpresa. Tras eliminar a Canadá en la ronda previa, los marroquíes se apoyan en su solidez defensiva y en el sueño de seguir rompiendo récords para derribar a uno de los máximos favoritos de la competencia.
El cruce tiene un antecedente inmediato y picante: en las semifinales de Qatar 2022, los franceses se impusieron por 2 a 0 ante este mismo rival. Ese triunfo metió a los europeos en una final que más tarde perderían contra Argentina en la tanda de penales.
Cómo ver en vivo Francia vs. Marruecos, sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos: Bono; Achraf, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Brahim Díaz, Saibari, El Khannouss. DT: Mohamed Ouahbi.
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