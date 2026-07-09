Insólita escena en el Mundial 2026: Brahim Díaz frenó una conferencia por una pelea entre periodistas
El mediocampista de Marruecos quedó desconcertado cuando dos cronistas comenzaron a discutir a los gritos durante la conferencia previa al duelo frente a Francia.
La previa del choque entre Marruecos y Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una situación completamente inesperada que rápidamente se volvió viral. Mientras Brahim Díaz respondía preguntas en conferencia de prensa, dos periodistas protagonizaron una acalorada discusión que obligó a detener la actividad durante varios minutos y requirió la intervención del personal de seguridad.
El futbolista del Real Madrid atendía con normalidad a los medios cuando el ambiente comenzó a tensarse. Todo se originó por un conflicto entre dos cronistas marroquíes ubicados en distintos sectores de la sala. Según relataron testigos presentes, uno de los periodistas levantó el brazo para solicitar la palabra y, sin advertirlo, bloqueó el plano de la cámara de otro colega.
Ese gesto fue suficiente para desencadenar una fuerte discusión que pasó rápidamente de los reclamos verbales a los gritos. El periodista francés Jean-Sébastien Grund-Tran registró el momento exacto en el que la situación se salió de control. De acuerdo con quienes presenciaron el episodio, uno de los involucrados acusó al otro de taparle la cámara, mientras que la respuesta derivó en nuevas recriminaciones, incluso por supuestas patadas debajo de las sillas.
En cuestión de segundos, la conferencia dejó de girar alrededor del partido y toda la atención se concentró en la pelea que se desarrollaba a pocos metros del futbolista. Ante la escalada de tensión, integrantes del operativo de seguridad ingresaron rápidamente a la sala para separar a los periodistas y restablecer el orden.
Sorpresa en la conferencia de prensa de Marruecos en la previa del partido con Francia
Mientras tanto, Brahim Díaz observaba la escena con evidente sorpresa, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Su expresión de desconcierto quedó registrada por las cámaras y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. Después de varios minutos, la situación finalmente se calmó y la conferencia pudo reanudarse.
Sin embargo, el mediocampista aprovechó el momento para romper el hielo con una ocurrencia que provocó la risa de todos los presentes. “Ya se me olvidó la pregunta”, comentó entre sonrisas, haciendo referencia a la interrupción.
El episodio también fue presenciado por el entrenador marroquí, Mohamed Wahbi, quien eligió tomarse el incidente con humor una vez finalizada la conferencia. “Parecían niños en el colegio”, resumió el técnico, reflejando el desconcierto que provocó una escena tan inusual en una instancia tan importante de la Copa del Mundo.
Aunque el incidente no pasó a mayores y la actividad continuó con normalidad, el curioso episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada, dejando una imagen poco habitual en el marco de un Mundial.
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