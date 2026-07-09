Insólita escena en el Mundial 2026: Brahim Díaz frenó una conferencia por una pelea entre periodistas

Sin embargo, el mediocampista aprovechó el momento para romper el hielo con una ocurrencia que provocó la risa de todos los presentes. “Ya se me olvidó la pregunta”, comentó entre sonrisas, haciendo referencia a la interrupción.

El episodio también fue presenciado por el entrenador marroquí, Mohamed Wahbi, quien eligió tomarse el incidente con humor una vez finalizada la conferencia. “Parecían niños en el colegio”, resumió el técnico, reflejando el desconcierto que provocó una escena tan inusual en una instancia tan importante de la Copa del Mundo.

Aunque el incidente no pasó a mayores y la actividad continuó con normalidad, el curioso episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada, dejando una imagen poco habitual en el marco de un Mundial.