Por qué no juega Ismael Saibari, la figura de Marruecos ante Francia por el Mundial 2026
El delantero, una de las grandes figuras del seleccionado africano en el Mundial 2026, no logró recuperarse de una lesión muscular y será baja en el cruce de cuartos de final.
Marruecos afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia reciente con una ausencia de peso. Ismael Saibari, máximo goleador del seleccionado africano en el Mundial 2026 y una de las principales cartas ofensivas del equipo, no logró recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el encuentro anterior y quedó descartado para el compromiso de cuartos de final frente a Francia.
El encuentro se disputará este jueves desde las 17 en la ciudad de Boston y definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi deberá afrontar el compromiso sin uno de sus futbolistas más determinantes.
La noticia fue confirmada por el propio entrenador marroquí durante la conferencia de prensa previa al partido. Allí explicó que el atacante todavía no se encuentra en condiciones físicas para regresar a la competencia y prefirió no asumir riesgos que pudieran agravar la lesión.
Golpe para Marruecos: Saibari quedó descartado ante Francia
“Hoy no está listo, es demasiado pronto. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido”, expresó Ouahbi, dejando en claro que la prioridad es preservar al delantero pensando en una eventual clasificación a semifinales. La baja representa un problema importante para Marruecos, ya que Saibari fue una de las grandes revelaciones del certamen.
El atacante tuvo un rendimiento sobresaliente durante la fase de grupos, donde convirtió en cada uno de los tres encuentros disputados, transformándose en una pieza clave dentro del esquema ofensivo del conjunto africano. Además de su eficacia goleadora, el futbolista también fue decisivo en la instancia eliminatoria anterior. Frente a Países Bajos, cuando la serie se definió desde el punto penal, asumió la responsabilidad de ejecutar el remate decisivo y convirtió el disparo que selló la clasificación marroquí a los cuartos de final.
Ese protagonismo convirtió a Saibari en uno de los nombres propios de este Mundial y también en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico cuando sufrió la lesión muscular que ahora le impedirá estar presente frente al combinado francés. A pesar de la ausencia, Ouahbi transmitió tranquilidad y aseguró que el equipo no modificará su identidad futbolística para afrontar el compromiso.
Cómo llegan Marruecos y Francia y el antecedente del último Mundial
El seleccionado africano llega con la confianza elevada después de eliminar a Países Bajos y sueña con repetir la histórica campaña realizada en Qatar 2022, cuando se transformó en el primer representante de África en alcanzar unas semifinales mundialistas. Ahora intentará ir un paso más allá y volver a escribir una página inolvidable.
Del otro lado estará una Francia que también atraviesa un gran momento. El conjunto dirigido por Didier Deschamps viene de superar por 1-0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que además le permitió recuperar el primer puesto del ranking FIFA.
El duelo entre franceses y marroquíes también tendrá un fuerte componente emocional por el antecedente de Qatar 2022. En aquella oportunidad, ambos seleccionados se enfrentaron en las semifinales y Francia se impuso para avanzar al partido decisivo. Ahora, Marruecos buscará revancha y otra actuación histórica, aunque deberá hacerlo sin su máximo goleador, una ausencia que obligará al resto del plantel a redoblar esfuerzos para mantener vivo el sueño mundialista.
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