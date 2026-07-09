Por qué no juega Ismael Saibari, la figura de Marruecos ante Francia por el Mundial 2026

Ese protagonismo convirtió a Saibari en uno de los nombres propios de este Mundial y también en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico cuando sufrió la lesión muscular que ahora le impedirá estar presente frente al combinado francés. A pesar de la ausencia, Ouahbi transmitió tranquilidad y aseguró que el equipo no modificará su identidad futbolística para afrontar el compromiso.

Cómo llegan Marruecos y Francia y el antecedente del último Mundial

El seleccionado africano llega con la confianza elevada después de eliminar a Países Bajos y sueña con repetir la histórica campaña realizada en Qatar 2022, cuando se transformó en el primer representante de África en alcanzar unas semifinales mundialistas. Ahora intentará ir un paso más allá y volver a escribir una página inolvidable.

Del otro lado estará una Francia que también atraviesa un gran momento. El conjunto dirigido por Didier Deschamps viene de superar por 1-0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que además le permitió recuperar el primer puesto del ranking FIFA.

El duelo entre franceses y marroquíes también tendrá un fuerte componente emocional por el antecedente de Qatar 2022. En aquella oportunidad, ambos seleccionados se enfrentaron en las semifinales y Francia se impuso para avanzar al partido decisivo. Ahora, Marruecos buscará revancha y otra actuación histórica, aunque deberá hacerlo sin su máximo goleador, una ausencia que obligará al resto del plantel a redoblar esfuerzos para mantener vivo el sueño mundialista.