Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 500 de Beijing tras perder ante Daniil Medvedev

Novak Djokovic venció a Alexander Zverev y estableció un nuevo récord en Beijing

Novak Djokovic venció a Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4, avanzó a las semifinales del ATP 500 de Beijing y completó una impresionante remontada en un partido que duró dos horas y 35 minutos. A los 39 años, el serbio alcanzó las 32 victorias consecutivas en el certamen y estableció un nuevo récord en la era Open al superar las 31 que Rafael Nadal había conseguido en Roland Garros.

Djokovic comenzó en desventaja después de ceder el primer set ante su par alemán, pero reaccionó a tiempo y se quedó con las dos mangas siguientes gracias a quiebres decisivos en el tramo final de cada parcial. Zverev mostró solidez con su servicio y terminó el partido con 19 aces, aunque el serbio fue más efectivo en los momentos determinantes.

El ex número uno del mundo ganó el 82% de los puntos disputados con su primer saque y sostuvo sus turnos de servicio cuando más lo necesitó, una de las claves que le permitieron completar la remontada frente a uno de los principales candidatos al título.

Este lugar tiene algo especial



@DjokerNole vuelve a semis en el @ChinaOpen. #ChinaOpen pic.twitter.com/VITtzjhUmi — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 4, 2026

Con esta victoria, dejó atrás la marca histórica que Nadal había establecido en Roland Garros, donde consiguió 31 triunfos consecutivos desde su debut en el torneo hasta sufrir su primera derrota.

Después del encuentro, el serbio de 39 años manifestó: "Por estos momentos es por lo que sigo jugando al tenis", y volvió a dejar en claro que todavía puede plantarse de igual a igual ante los mejores del circuito.

Ahora, Djokovic buscará un lugar en la final frente a Daniil Medvedev, quien eliminó al argentino Francisco Cerúndolo en los cuartos de final. El duelo ante el ruso será una nueva prueba para el serbio, que continúa en carrera por el título y mantiene su impresionante racha en Beijing.