El pedido de los titulares de Boca que cambió los planes de Arruabarrena para los octavos de final
Los titulares de Boca le pidieron a Arruabarrena jugar ante Independiente Rivadavia por los octavos, pese al desgaste de la final de la Sudamericana.
Boca volvió a entrenar hoy, lunes 23 de noviembre, en el predio de Ezeiza, horas después de los festejos por la Copa Sudamericana, el título que cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales. El miércoles juega los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Independiente Rivadavia.
Los titulares le dijeron a Rodolfo Arruabarrena que quieren estar, aunque el cuerpo técnico tenía pensado rotar por el desgaste físico de la final.
Los titulares de Boca que llegan al límite
La final ante Atlético Mineiro se jugó con mucho calor y humedad, y varios terminaron exigidos. Estos son los casos que más siguen en el cuerpo técnico:
- Leandro Paredes: sufrió un golpe de calor con deshidratación, fue reemplazado en el complemento y después se descompensó. Lo trasladaron a una clínica para hacerle estudios, que dieron bien. Hoy hizo trabajos regenerativos sin problemas y quiere jugar.
- Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar: ya estaban entre algodones antes de la final y jugaron por lo que estaba en juego.
- Lautaro Di Lollo: el central siente el desgaste del partido a partido, pero también pretende ser titular.
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Qué hará Arruabarrena ante Independiente Rivadavia
La premisa del DT es ir por todo y no relajarse, pero también hay cautela. El cuerpo técnico se tomará hasta último momento para evaluar a cada titular. Con pocos entrenamientos entre la final y los octavos, todavía es difícil perfilar el equipo. Según trascendió, Arruabarrena pondrá lo mejor que tenga a disposición sin arriesgar a nadie, y todo indica que no hará muchos cambios en la formación.
Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia
El partido es el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de ESPN Premium. Es el último partido de los octavos de final y el ganador enfrentará en los cuartos a Gimnasia o Newell's, que jugaban esta tarde en La Plata. Los cuartos están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Además, el calendario sigue apretado: el 2 de diciembre, Boca juega la final de la Copa Argentina ante Platense.
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