Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia

El partido es el miércoles 25 de noviembre a las 21 en La Bombonera, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de ESPN Premium. Es el último partido de los octavos de final y el ganador enfrentará en los cuartos a Gimnasia o Newell's, que jugaban esta tarde en La Plata. Los cuartos están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Además, el calendario sigue apretado: el 2 de diciembre, Boca juega la final de la Copa Argentina ante Platense.