Francisco Cerúndolo remontó un partidazo ante Taylor Fritz y está en octavos del US Open
El mejor tenista argentino tuvo que remontar el partido ante el tenista local, número 10° del mundo, estando dos sets y quiebre abajo en el tercero. Por primera vez avanza a la segunda semana de último grand slam del año.
Francisco Cerúndolo (25° del ranking y 24° preclasificado) derrotó este sábado al noveno preclasificado y 10° del mundo, el local Taylor Fritz, alcanzando por primera en su carrera la cuarta ronda del US Open.
La mejor raqueta argentina debió batallar y dar todo de sí para remontar un partido en el que, desde el principio, todo parecía estar en contra, ya que perdió los dos primeros sets, estuvo quiebre abajo en el tercero y todo se definió a su favor en la última manga, mostrando el talento y la templanza que, a veces, lo caracterizan.
En concreto y en el estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows, Fran derrotó al estadounidense 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para ubicarse por primera vez en octavo de final del último grand slam del año que se juega en Nueva York.
Desde que se despidió en el quinto set de la segunda ronda en la edición 2023 de este torneo, la situación volvió a repetirse en las ediciones de 2024 y 2025, apareciendo como un karma para el tenista argentino que no podía superar esa instancia.
Pero todo cambió este año todo cambió: en la ronda anterior también había batallado frente al alemán Jan-Lennard Struff imponiéndose 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3 en tres horas y 54 minutos, y ahora, luego de casi cuatro horas, derrotó a Fritz, uno de los diez mejores jugadores del mundo.
Tomy Etchverry también está en octavos del US Open
Vale recordar que Fran se suma así al otro argentino que se ubica en octavos, también por primera vez en su carrera: Tomás Etcheverry, quien en un entretenido duelo entre argentinos había derrotado previamente a Mariano Navone por 6-4, 6-4 y 6-3.
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