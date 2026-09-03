Siguen los argentinos en US Open: partidazo de Francisco Cerúndolo y cruce de compatriotas

Los números de Francisco Cerúndolo en su victoria en US Open

El triunfo de Fran se suma a un panorama sumamente favorable para la delegación albiceleste. El cuadro ya garantizó una presencia en los octavos de final gracias al cruce directo que protagonizarán este viernes Mariano Navone y Tomás Etcheverry. El primero llega de dar el golpe tras eliminar al italiano Matteo Berrettini, mientras que el platense hizo lo propio ante el británico Jacob Fearnley. Por su parte, la nota amarga del día la protagonizó Nadia Podoroska, quien quedó eliminada al caer sin atenuantes frente a la polaca Iga Swiatek por 6-3 y 6-2.