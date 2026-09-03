Siguen los argentinos en US Open: partidazo de Francisco Cerúndolo y cruce de compatriotas
Fran rompió su racha negativa en Nueva York tras superar una batalla de cinco sets ante Struff, mientras que Mariano Navone y Tomás Etcheverry se medirán por un boleto a octavos.
El Abierto de los Estados Unidos sigue regalando jornadas inolvidables para el tenis nacional sobre el cemento de Flushing Meadows. En una auténtica batalla física y mental de casi cuatro horas, Francisco Cerúndolo logró una victoria consagratoria al superar al alemán Jan-Lennard Struff por 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. De esta manera, el porteño rompió por primera vez la barrera de la segunda ronda en Nueva York y desató un festejo repleto de desahogo.
El mejor argentino preclasificado del cuadro masculino (24° cabeza de serie) debió remar desde atrás en una pista muy rápida. Tras ceder el primer y el tercer parcial, Cerúndolo ajustó las devoluciones, canalizó la frustración y aprovechó el desgaste físico del experimentado teutón. Con dos quiebres consecutivos en el cuarto set y una sobria labor en el capítulo decisivo, el argentino selló una victoria épica para meterse en la tercera fase del último Grand Slam de la temporada.
Los números de Francisco Cerúndolo en su victoria en US Open
El triunfo de Fran se suma a un panorama sumamente favorable para la delegación albiceleste. El cuadro ya garantizó una presencia en los octavos de final gracias al cruce directo que protagonizarán este viernes Mariano Navone y Tomás Etcheverry. El primero llega de dar el golpe tras eliminar al italiano Matteo Berrettini, mientras que el platense hizo lo propio ante el británico Jacob Fearnley. Por su parte, la nota amarga del día la protagonizó Nadia Podoroska, quien quedó eliminada al caer sin atenuantes frente a la polaca Iga Swiatek por 6-3 y 6-2.
El resto de la jornada en Nueva York mantendrá en cancha a otros nombres de peso para la legión. El santiagueño Marco Trungelliti saldrá a la pista en busca de la tercera ronda frente al belga Alexander Blockx, buscando sumarse al gran presente de sus compatriotas. En tanto, el plato fuerte de la noche tendrá como figura al alemán Alexander Zverev, máximo favorito al título por la ausencia de Jannik Sinner, quien medirá fuerzas ante el francés Quentin Halys.
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