Estalló el box: el festejo de Alpine tras la histórica clasificación de Gasly y Colapinto

Colapinto había terminado la clasificación en una posición que ya representaba una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. Sin embargo, las sanciones posteriores modificaron la parrilla y el argentino consiguió avanzar un lugar.

De esta manera, Colapinto partirá desde el sexto puesto en Monza, una posición que le abre una oportunidad inmejorable para sumar puntos importantes en la carrera.

El argentino compartirá así las primeras filas de la parrilla con varios de los principales nombres de la categoría, mientras que su compañero Gasly tendrá la enorme responsabilidad de defender la pole position.