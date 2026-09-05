Estalló el box: el festejo de Alpine tras la histórica clasificación de Gasly y Colapinto
Pierre Gasly consiguió la primera pole de su carrera y de Alpine, mientras que Franco Colapinto logró su mejor posición de largada en la Fórmula 1.
Alpine tuvo un sábado soñado en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. La escudería francesa sorprendió a todos en la clasificación disputada en el circuito de Monza y consiguió colocar a sus dos pilotos entre los protagonistas de la jornada.
Pierre Gasly se quedó con la pole position y escribió una página histórica para Alpine. El francés logró el mejor tiempo en la clasificación y consiguió así la primera pole de su carrera en la Fórmula 1 y también la primera para la escudería.
La alegría fue enorme dentro del box. Apenas terminó la sesión y se confirmó el resultado, los integrantes del equipo francés protagonizaron un festejo descontrolado, con abrazos, gritos y saltos para celebrar un resultado que pocos esperaban antes del inicio de la clasificación.
El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y permitió observar desde adentro la celebración de Alpine después de una de las mejores jornadas de su historia en la máxima categoría.
Franco Colapinto también tuvo una gran clasificación
El argentino Franco Colapinto fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. El piloto de Alpine consiguió avanzar hasta la Q3 y terminó con un resultado que le permitirá largar desde una posición inmejorable en el Gran Premio de Italia.
Colapinto había terminado la clasificación en una posición que ya representaba una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Fórmula 1. Sin embargo, las sanciones posteriores modificaron la parrilla y el argentino consiguió avanzar un lugar.
De esta manera, Colapinto partirá desde el sexto puesto en Monza, una posición que le abre una oportunidad inmejorable para sumar puntos importantes en la carrera.
El argentino compartirá así las primeras filas de la parrilla con varios de los principales nombres de la categoría, mientras que su compañero Gasly tendrá la enorme responsabilidad de defender la pole position.
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