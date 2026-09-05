Mauro Icardi atraviesa un momento crítico y crece un fuerte rumor que también salpica a la China Suárez

El futuro futbolístico de Icardi, en duda

Uno de los principales problemas para el jugador es que el cierre de los mercados de pases reduce considerablemente las alternativas disponibles. Icardi necesita encontrar un nuevo destino para continuar su carrera y, según la información difundida, Tigres de México aparecería como una de las posibilidades más concretas.

El club mexicano cuenta con una importante capacidad económica, aunque por ahora no existiría un acuerdo cerrado con el delantero. “A mí me dicen que en los últimos días fue muy hostil la conversación entre ellos. Sobre las opciones de clubes, me dicen que la chance más concreta sería Tigres de México, que maneja mucho dinero, pero no está cerrado eso”, sostuvo Etchegoyen. Así, el atacante enfrenta un escenario inesperado: si no consigue resolver su futuro, podría permanecer hasta seis meses sin jugar.

La situación que también involucra a la China Suárez

La incertidumbre deportiva de Icardi también tendría consecuencias sobre su vida personal. El futbolista mantiene una relación con Eugenia “la China” Suárez y ambos todavía deben definir cuestiones vinculadas a su futuro familiar. Según la información difundida, la pareja continúa sin resolver dónde se instalarán definitivamente junto con los hijos de la actriz.

El tema de la mudanza se volvió particularmente relevante por la necesidad de Icardi de encontrar un nuevo club y establecerse en el lugar donde continúe su carrera. Por eso, cualquier decisión relacionada con su futuro futbolístico podría tener repercusiones directas sobre los planes que comparte con la China.