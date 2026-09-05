Mauro Icardi atraviesa un momento crítico y crece un fuerte rumor que también salpica a la China Suárez
El delantero quedó envuelto en una versión que asegura que habría echado a su representante luego de no conseguir nuevo club.
Mauro Icardi atraviesa horas de incertidumbre respecto de su futuro profesional y, en medio de ese escenario, surgió una nueva versión que vuelve a ponerlo en el centro de la escena. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, el futbolista habría tomado la decisión de finalizar su vínculo con su representante, Elio Pino, luego de que no apareciera una propuesta concreta para continuar su carrera.
El dato adquiere especial relevancia porque, con los principales mercados de pases ya cerrados, Icardi podría quedar varios meses sin competencia oficial si finalmente no consigue resolver su situación contractual. “Hay un rumor muy fuerte de que Icardi echó a su representante después de no conseguirle club”, aseguró Etchegoyen al referirse a la situación del delantero.
Qué pasó con el representante de Mauro Icardi
De acuerdo con la información difundida por el periodista, la relación entre Icardi y Pino habría atravesado un momento de máxima tensión durante los últimos días. Etchegoyen incluso contó que intentó comunicarse directamente con el representante para confirmar si había dejado de trabajar con el futbolista.
“Me hablan de una crisis muy fuerte y desde el entorno del futbolista me dicen que ya no lo representa más. A mí me dicen que ya lo echó. Yo le pregunté a él directamente: ‘Me llega el dato de que usted ya no es más el representante de Mauro Icardi’, y me clavó el visto”, relató.
Por el momento, se trata de una versión periodística que no fue confirmada públicamente por Icardi ni por Pino. Sin embargo, el panorama deportivo del delantero aparece cada vez más complejo.
El futuro futbolístico de Icardi, en duda
Uno de los principales problemas para el jugador es que el cierre de los mercados de pases reduce considerablemente las alternativas disponibles. Icardi necesita encontrar un nuevo destino para continuar su carrera y, según la información difundida, Tigres de México aparecería como una de las posibilidades más concretas.
El club mexicano cuenta con una importante capacidad económica, aunque por ahora no existiría un acuerdo cerrado con el delantero. “A mí me dicen que en los últimos días fue muy hostil la conversación entre ellos. Sobre las opciones de clubes, me dicen que la chance más concreta sería Tigres de México, que maneja mucho dinero, pero no está cerrado eso”, sostuvo Etchegoyen. Así, el atacante enfrenta un escenario inesperado: si no consigue resolver su futuro, podría permanecer hasta seis meses sin jugar.
La situación que también involucra a la China Suárez
La incertidumbre deportiva de Icardi también tendría consecuencias sobre su vida personal. El futbolista mantiene una relación con Eugenia “la China” Suárez y ambos todavía deben definir cuestiones vinculadas a su futuro familiar. Según la información difundida, la pareja continúa sin resolver dónde se instalarán definitivamente junto con los hijos de la actriz.
El tema de la mudanza se volvió particularmente relevante por la necesidad de Icardi de encontrar un nuevo club y establecerse en el lugar donde continúe su carrera. Por eso, cualquier decisión relacionada con su futuro futbolístico podría tener repercusiones directas sobre los planes que comparte con la China.
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