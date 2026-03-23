Francisco Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó a octavos del Masters 1000 de Miami
Francisco Cerúndolo venció a Daniil Medvedev en tres sets y se metió en octavos del Masters 1000 de Miami, donde enfrentará a Ugo Humbert.
Francisco Cerúndolo consiguió una victoria de peso al derrotar al ruso Daniil Medvedev (10°) y avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El argentino, mejor ubicado en el ranking ATP entre los tenistas nacionales, ratificó su buen presente y dio uno de los batacazos del torneo.
El porteño había llegado a esta instancia luego de vencer a su compatriota Thiago Tirante en sets corridos por 6-4 y 6-2, mientras que Medvedev había superado al japonés Rei Sakamoto por 6-7, 6-3 y 6-1 en la ronda previa.
El encuentro comenzó con un dominio contundente del argentino, que aprovechó las imprecisiones de su rival y se llevó el primer set por 6-0 en apenas 22 minutos, con un juego agresivo y preciso. En el segundo parcial, Cerúndolo logró quebrar el servicio en el inicio y se puso 2-0, pero el ruso reaccionó, emparejó el trámite y terminó imponiéndose por 6-4 para estirar la definición a un tercer set.
Francisco Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó a octavos del Masters 1000 de Miami
La manga decisiva fue muy pareja y estuvo marcada por la tensión, incluso con una interrupción para que los médicos atendieran al argentino tras una caída. Finalmente, el desenlace llegó en el duodécimo game, cuando Cerúndolo levantó un 40-30 en contra, pasó al frente y selló el 7-5 en su primer match point tras una doble falta de Medvedev.
De esta manera, el argentino avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, que superó al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2). Cerúndolo continúa firme en un torneo que le sienta bien: alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones. Además, el porteño se suma al platense Tomás Martín Etcheverry como uno de los argentinos que continúan en carrera en el Masters 1000 de Miami.
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