Francisco Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó a octavos del Masters 1000 de Miami

De esta manera, el argentino avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al francés Ugo Humbert, que superó al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2). Cerúndolo continúa firme en un torneo que le sienta bien: alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones. Además, el porteño se suma al platense Tomás Martín Etcheverry como uno de los argentinos que continúan en carrera en el Masters 1000 de Miami.