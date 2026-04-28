Furia y despedida: Francisco Cerúndolo destrozó su raqueta y quedó fuera del Masters de Madrid

Ese estallido pareció vaciar psicológicamente al tenista argentino, quien ya no pudo recuperar el eje en el resto del compromiso. Blockx aprovechó el envión anímico y la solidez de su juego para tomar una distancia irreversible en el segundo set, cerrándolo con un contundente 6-2 ante un Cerúndolo que ya se mostraba entregado y sin respuestas. Con este resultado, el torneo se queda sin su principal raqueta nacional, mientras que las esperanzas argentinas en el cuadro masculino se desvanecieron por completo este martes tras la caída previa de Tomás Etcheverry frente al francés Arthur Fils.