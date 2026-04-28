Furia y despedida: Francisco Cerúndolo destrozó su raqueta y quedó fuera del Masters de Madrid
El mejor tenista argentino del ranking fue eliminado este martes en los octavos de final tras caer en sets corridos ante el belga Alexander Blockx.
La Caja Mágica fue testigo de un momento de máxima tensión. Francisco Cerúndolo, actual número 20 del mundo, se despidió del torneo madrileño al caer por 7-6 (8) y 6-2 ante la joven revelación belga, Alexander Blockx (69°). La derrota tiene un sabor doblemente amargo para el argentino: no solo se quedó fuera de los cuartos de final, sino que al no poder defender las semifinales alcanzadas en 2025, sufrirá una caída importante en el ranking ATP.
El encuentro se definió emocionalmente en el cierre del primer parcial. Tras una paridad absoluta donde Cerúndolo no logró capitalizar sus tres set points (uno de ellos en el 6-5 y otro en el tie-break estando 7-6 arriba), Blockx mantuvo la frialdad necesaria. Cuando el belga selló el 10-8 en la definición por penales, la paciencia de "Fran" se agotó: el argentino descargó toda su bronca golpeando su raqueta cuatro veces contra el polvo de ladrillo hasta dejarla inservible.
Furia y despedida: Francisco Cerúndolo destrozó su raqueta y quedó fuera del Masters de Madrid
Ese estallido pareció vaciar psicológicamente al tenista argentino, quien ya no pudo recuperar el eje en el resto del compromiso. Blockx aprovechó el envión anímico y la solidez de su juego para tomar una distancia irreversible en el segundo set, cerrándolo con un contundente 6-2 ante un Cerúndolo que ya se mostraba entregado y sin respuestas. Con este resultado, el torneo se queda sin su principal raqueta nacional, mientras que las esperanzas argentinas en el cuadro masculino se desvanecieron por completo este martes tras la caída previa de Tomás Etcheverry frente al francés Arthur Fils.
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