Franco Colapinto acelera en casa: cómo conseguir entradas para su show en Buenos Aires

colapinto exhibicion buenos aires

Cuál es el auto en el que correrá Colapinto en Palermo

El vehículo elegido para esta ocasión será un Lotus E20, un modelo que formó parte de la temporada 2012 de la Fórmula 1 y que fue utilizado por pilotos de renombre como Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección no es casual, ya que el reglamento de la categoría impide el uso de autos actuales fuera de las competencias oficiales.

Este evento marcará un hito, ya que será la primera vez desde 2011 que un auto de Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires en una exhibición de estas características. En aquella ocasión, el protagonista había sido Daniel Ricciardo, quien manejó un Red Bull campeón.

Además de la acción en pista, el público podrá disfrutar de distintas propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y experiencias interactivas. Incluso, quienes accedan a los sectores más exclusivos podrán participar de recorridas por los boxes, una oportunidad única para conocer de cerca el mundo de la Fórmula 1.