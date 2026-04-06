Franco Colapinto acelera en casa: cómo conseguir entradas para su show en Buenos Aires
El piloto argentino protagonizará una exhibición única en Palermo y crece la expectativa por la apertura de la venta de tickets para los sectores exclusivos.
La pasión por el automovilismo tendrá una cita especial en Buenos Aires con la esperada exhibición de Franco Colapinto, quien se presentará el próximo 26 de abril en un evento que promete ser histórico. En medio de un calendario de Fórmula 1 con menos actividad por la suspensión de algunas carreras, el joven piloto aprovechará para reencontrarse con el público argentino en un show que combinará velocidad y espectáculo.
Uno de los momentos más esperados será el inicio de la venta de entradas para los sectores preferenciales. Este lunes 6 de abril, desde las 16, se habilitará una preventa exclusiva destinada a quienes cuenten con tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de financiar la compra en hasta tres cuotas sin interés. Por su parte, la venta general comenzará el martes 7 a la misma hora, ya con todos los medios de pago disponibles.
Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Enigma Tickets, mientras que las consultas sobre experiencias premium podrán realizarse mediante Bigbox Argentina. La expectativa es alta y todo indica que será una jornada inolvidable para los fanáticos del automovilismo.
El recorrido que hará Franco Colapinto en Buenos Aires
El evento contará con una amplia propuesta para el público. Por un lado, habrá sectores de acceso libre y gratuito para quienes quieran acercarse a vivir la experiencia sin costo. Pero también se ofrecerán ubicaciones pagas con mayores comodidades, entre ellas espacios como Fan Zone, tribunas y áreas de Hospitality, que incluirán beneficios exclusivos.
El plato fuerte de la jornada será el recorrido que realizará Colapinto a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 por un circuito callejero especialmente diseñado. El trazado tendrá una extensión de dos kilómetros y estará ubicado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, en pleno Palermo. Allí se llevarán a cabo dos exhibiciones principales que concentrarán toda la atención.
Cuál es el auto en el que correrá Colapinto en Palermo
El vehículo elegido para esta ocasión será un Lotus E20, un modelo que formó parte de la temporada 2012 de la Fórmula 1 y que fue utilizado por pilotos de renombre como Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. La elección no es casual, ya que el reglamento de la categoría impide el uso de autos actuales fuera de las competencias oficiales.
Este evento marcará un hito, ya que será la primera vez desde 2011 que un auto de Fórmula 1 vuelva a rodar por las calles de Buenos Aires en una exhibición de estas características. En aquella ocasión, el protagonista había sido Daniel Ricciardo, quien manejó un Red Bull campeón.
Además de la acción en pista, el público podrá disfrutar de distintas propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y experiencias interactivas. Incluso, quienes accedan a los sectores más exclusivos podrán participar de recorridas por los boxes, una oportunidad única para conocer de cerca el mundo de la Fórmula 1.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario