La mejora que prepara Alpine y que beneficiaría a Franco Colapinto en la Fórmula 1
La escudería francesa en nuevas evoluciones del A526 para el GP de Miami, con mejoras aerodinámicas y de ritmo de carrera que beneficiarían al piloto argentino.
Alpine continúa trabajando en el desarrollo de su monoplaza A526 con el objetivo de mejorar su rendimiento en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras un arranque alentador, la escudería busca dar un paso adelante que le permita competir con equipos como Mercedes, Ferrari y McLaren.
Los primeros resultados muestran una evolución positiva. Pierre Gasly logró sumar puntos en las tres carreras disputadas hasta el momento, mientras que Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China y dejó buenas sensaciones en Australia y Japón.
Debido a la pausa en el calendario durante abril por la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente, las escuderías regresaron a sus fábricas para trabajar en el desarrollo de sus autos. En el caso de Alpine, el equipo volvió a su base en Enstone para preparar nuevas evoluciones de cara al Gran Premio de Miami.
El objetivo principal de las mejoras está enfocado en optimizar el ritmo de carrera, un aspecto clave para competir en igualdad de condiciones frente a los equipos que dominaron el inicio de la temporada. En ese sentido, el A526 busca mejorar su rendimiento en los denominados longs run, fundamentales para sostener la competitividad a lo largo de toda la carrera.
Según reveló GPBlog, el chasis del monoplaza presenta un buen equilibrio aerodinámico y no evidencia pérdidas significativas de adherencia, lo que representa una base sólida para continuar evolucionando el rendimiento general del vehículo.
Otro punto destacado fue el progreso en la eficiencia del alerón trasero. Tras las primeras competencias, el equipo introdujo mejoras que permitieron optimizar el funcionamiento del sistema que reemplaza al DRS, logrando una mejora en los tiempos por vuelta, especialmente en circuitos veloces. Con estas modificaciones, Alpine apunta a consolidar su crecimiento en la temporada y brindarle a Colapinto un auto más competitivo para afrontar el Gran Premio de Miami, en una etapa clave del campeonato.
Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1
En primer lugar, cabe recordar que se suspendieron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que no habrá Fórmula 1 en todo abril. Por ese mismo motivo, la próxima fecha del Campeonato será entre el 1 y 3 de mayo, con el desarrollo del Gran Premio de Miami.
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