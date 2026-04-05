La mejora que prepara Alpine y que beneficiaría a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otro punto destacado fue el progreso en la eficiencia del alerón trasero. Tras las primeras competencias, el equipo introdujo mejoras que permitieron optimizar el funcionamiento del sistema que reemplaza al DRS, logrando una mejora en los tiempos por vuelta, especialmente en circuitos veloces. Con estas modificaciones, Alpine apunta a consolidar su crecimiento en la temporada y brindarle a Colapinto un auto más competitivo para afrontar el Gran Premio de Miami, en una etapa clave del campeonato.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

En primer lugar, cabe recordar que se suspendieron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que no habrá Fórmula 1 en todo abril. Por ese mismo motivo, la próxima fecha del Campeonato será entre el 1 y 3 de mayo, con el desarrollo del Gran Premio de Miami.