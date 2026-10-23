Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

Colapinto estrena casco con guiños a Boca y Reutemann en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tendrá un detalle especial en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: estrenará un casco que reúne algunas de las figuras y pasiones más representativas del deporte argentino. El diseño incorpora referencias a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, en una combinación que busca reflejar parte de la identidad del piloto de Alpine.

Andy Werner, responsable de la creación, compartió imágenes del modelo en sus redes sociales y explicó cuáles fueron los elementos que guiaron el proceso creativo. La propuesta combina los colores de una leyenda del automovilismo nacional con símbolos futboleros y detalles vinculados a la cultura argentina.

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