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Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto
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Franco Colapinto
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El piloto argentino busca recuperarse con Alpine en Austin después de una seguidilla de resultados adversos. Arranca este viernes y sigue el fin de semana...

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Franco Colapinto vuelve a competir en la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino afrontará la cita en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con el objetivo de dejar atrás las dificultades que marcaron sus últimas presentaciones con Alpine.

Después de un abandono en Azerbaiyán, un 13° puesto en Bahréin y otro abandono en Singapur, el piloto buscará recuperar terreno en una pista que conoce y donde ya consiguió resultados diferentes en sus dos participaciones anteriores.

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Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

ARRANCÓ LA PRIMERA PRÁCTICA LIBRE EN AUSTIN

Colapinto estrena casco con guiños a Boca y Reutemann en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tendrá un detalle especial en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: estrenará un casco que reúne algunas de las figuras y pasiones más representativas del deporte argentino. El diseño incorpora referencias a Boca, Diego Maradona y Carlos Reutemann, en una combinación que busca reflejar parte de la identidad del piloto de Alpine.

Andy Werner, responsable de la creación, compartió imágenes del modelo en sus redes sociales y explicó cuáles fueron los elementos que guiaron el proceso creativo. La propuesta combina los colores de una leyenda del automovilismo nacional con símbolos futboleros y detalles vinculados a la cultura argentina.

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Franco Colapinto se puso el traje de gaucho en Texas

Franco Colapinto dejó por un rato el automovilismo y se subió a un caballo durante una visita a un rancho de Austin, Texas, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Alpine compartió tres videos y una fotografía de la experiencia, que rápidamente despertaron reacciones entre los fanáticos.

“Hola a todos. Estamos acá en Austin, Texas, en un rancho muy lindo. Otra vez viviendo una gran experiencia, montando a caballo por primera vez acá en Austin. Estoy muy entusiasmado”, contó el piloto argentino mientras recorría el lugar.

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Franco Colapinto eligió a su favorito para el Balón de Oro

En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto no sorprendió al revelar su favorito para el Balón de Oro 2026: LionelMessi, a quien no dudó en sindicar como merecedor del galardón que se entregará en Londres.

“Messi”, respondió sin titubeos. Luego explicó sus motivos: “Fue su último Mundial y la rompió. Metió muchísimos goles, ayudó a Argentina a llegar a la final y es un ídolo para todo el fútbol mundial. Creo que tuvo un gran año y se lo merece”.

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¿Cómo le fue a Colapinto en el circuito de Austin?

El Circuito de las Américas representa un escenario conocido para Colapinto, que disputará allí su tercera participación. En 2024, cuando competía para Williams, terminó décimo y consiguió meterse en la zona de puntos.

En 2025, ya con Alpine, el argentino finalizó en el 17° lugar. Ahora intentará mejorar ese antecedente y encontrar respuestas después de un fin de semana complicado en Singapur, donde los problemas mecánicos le impidieron completar tanto la Sprint como la carrera principal.

¿Dónde ver a Colapinto en el GP de Estados Unidos?

Los fanáticos argentinos podrán seguir las distintas sesiones de la Fórmula 1 a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La transmisión incluirá la actividad del viernes, la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

El cronograma completo de Franco Colapinto en Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. A diferencia de otras fechas recientes, los horarios permitirán seguir las sesiones durante la tarde argentina.

Viernes 23 de octubre

  • Entrenamientos libres 1: 14:30.

  • Entrenamientos libres 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

  • Entrenamientos libres 3: 14:30.

  • Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre
  • Carrera del Gran Premio de Estados Unidos: 17:00.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026

  • Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
  • Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
  • Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
  • Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
  • Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
  • Gran Premio de Baréin en Malasia: del 9 a 11 de octubre - REALIZADO
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - PROXIMAMENTE
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

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