El motivo por el cual Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Estados Unidos
El piloto argentino sufrió un toque con Arvid Lindblad en el Circuito de las Américas que le provocó severos daños aerodinámicos en su Alpine y lo obligó a retirar el auto en la vuelta 37.
La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tuvo un desenlace frustrante. Tras largar desde la 21.ª posición debido a una sanción previa por cambio de componentes electrónicos en su Alpine, el piloto argentino batalló desde el inicio en el Circuito de las Américas, pero debió abandonar la competencia en la vuelta 37 tras sufrir daños irreparables en su monoplaza.
El domingo comenzó accidentado para el pilarense. Apenas iniciada la competencia, en el segundo giro, se activó el Virtual Safety Car por la presencia de un objeto en pista. En esa instancia inicial, Colapinto reportó haber sufrido un impacto desde atrás en el embudo del arranque, lo que favoreció la maniobra de Gabriel Bortoleto para superarlo.
A pesar de las complicaciones del auto y de la degradación, el argentino se mantuvo en pista y peleó posiciones en la zona media hasta la vuelta 25, momento en el que protagonizó un duro cruce defensivo con el Racing Bulls de Arvid Lindblad en la primera curva del trazado. Durante la maniobra de contención, el piloto sufrió un trompo y un roce directo con el coche del piloto británico, quedando relegado al 16.º lugar.
El motivo por el cual Franco Colapinto tuvo que abandonar en el Gran Premio de Estados Unidos
El impacto dejó secuelas graves en el comportamiento del Alpine A526. Un giro más tarde, las cámaras aéreas y los datos de telemetría confirmaron que el auto giraba con una pieza suelta de vital importancia para la carga aerodinámica, afectando severamente el ritmo y la estabilidad en las curvas rápidas.
Finalmente, al alcanzar la vuelta 37, los ingenieros de Alpine le indicaron a Colapinto ingresar de manera definitiva a la zona de boxes para retirar el vehículo por motivos de seguridad y para preservar la mecánica del coche. De esta manera, el bonaerense cerró un fin de semana adverso en Austin y ya apunta los cañones a la próxima cita del calendario de la máxima categoría.
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