El motivo por el cual Franco Colapinto tuvo que abandonar el Gran Premio de Estados Unidos

A pesar de las complicaciones del auto y de la degradación, el argentino se mantuvo en pista y peleó posiciones en la zona media hasta la vuelta 25, momento en el que protagonizó un duro cruce defensivo con el Racing Bulls de Arvid Lindblad en la primera curva del trazado. Durante la maniobra de contención, el piloto sufrió un trompo y un roce directo con el coche del piloto británico, quedando relegado al 16.º lugar.