Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur en vivo: minuto a minuto

Todo indica que esta nueva edición no solo pondrá a prueba la habilidad técnica de los pilotos, sino también la resistencia mental y física de quienes aspiran a pelear por el título.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

Live Blog Post Franco Colapinto terminó anteúltimo la Prueba Libre 1 del Gran Premio de Singapur El piloto argentino finalizó la sesión en el puesto 19, a más de dos segundos del líder Fernando Alonso. colapinto

Live Blog Post El "Campeonato de Destructores" de la F1: Alpine lidera pero Franco Colapinto sale barato En un ranking no oficial pero revelador, la escudería francesa encabeza la lista de equipos con más gastos por choques durante esta temporada. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Atento Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 La categoría llega a su 18° fecha en un escenario clave para la definición del campeonato, con una nueva presencia del piloto argentino. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto, el principal candidato para el asiento de Alpine en 2026 según el New York Times Un análisis del prestigioso medio estadounidense posicionó al pilarense como la alternativa más firme para la próxima temporada de la Fórmula 1. Seguí leyendo esta nota acá

Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

13- GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9.00

: domingo 5 de octubre a las 9.00 14- Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14.00

: sábado 18 de octubre a las 14.00 15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina