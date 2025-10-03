A qué hora son las Prácticas Libres de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
La categoría llega a su 18° fecha en un escenario clave para la definición del campeonato, con una nueva presencia del piloto argentino.
Tras el vibrante paso por Azerbaiyán, donde Max Verstappen volvió a imponerse, la Fórmula 1 encara su 18° compromiso del año en el siempre espectacular Gran Premio de Singapur, en lo que se presenta como otra prueba para el piloto argentino Franco Colapinto.
Esta cita, que arranca este viernes desde las 6.30 horas de la Argentina con las Pruebas Liberas, aparece como una parada estratégica en el calendario, ya que luego restarán apenas seis carreras antes de que se defina el campeón mundial de 2025.
Para los fanáticos argentinos, además, será una ocasión especial: Colapinto intentará aprovechar cada sesión con Alpine en busca de un cierre de temporada competitivo.
El GP de Singapur se disputa del 3 al 5 de octubre, con horarios adaptados al huso de Argentina. El escenario elegido es el icónico circuito urbano de Marina Bay, que se ha convertido en uno de los símbolos de la F1 moderna.
Fórmula 1: días y horarios del GP de Singapur
El viernes se desarrollan las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00.
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Cómo ver en vivo la carrera de la Fórmula 1
Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 106 de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
