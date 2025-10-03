A qué hora son las Prácticas Libres de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Fórmula 1: días y horarios del GP de Singapur

El viernes se desarrollan las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Cómo ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

Todas las actividades de la F1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 106 de Flow

de Flow Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.