Atento Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
La categoría llega a su 18° fecha en un escenario clave para la definición del campeonato, con una nueva presencia del piloto argentino.
Tras el vibrante paso por Azerbaiyán, donde Max Verstappen volvió a imponerse, la Fórmula 1 encara su 18° compromiso del año en el siempre espectacular Gran Premio de Singapur. Esta cita aparece como una parada estratégica en el calendario, ya que luego restarán apenas seis carreras antes de que se defina el campeón mundial de 2025.
Para los fanáticos argentinos, además, será una ocasión especial: Franco Colapinto intentará aprovechar cada sesión con Alpine en busca de un cierre de temporada competitivo.
El GP de Singapur se disputará del 3 al 5 de octubre, con horarios adaptados al huso de Argentina. El escenario elegido es el icónico circuito urbano de Marina Bay, que se ha convertido en uno de los símbolos de la F1 moderna.
Desde su estreno en 2008 como la primera competencia nocturna de la historia de la categoría, ofrece una combinación única: paisajes urbanos iluminados como postal de fondo y una pista exigente que no perdona errores. Con 4,94 kilómetros de extensión y un total de 62 vueltas, los pilotos deberán completar más de 306 kilómetros en un asfalto irregular y en condiciones extremas de humedad.
El trazado de Marina Bay es conocido por la exigencia física que impone. Sus curvas cerradas obligan a una concentración máxima, mientras que la temperatura y el aire húmedo desgastan a los corredores de manera constante. El récord vigente pertenece a Daniel Ricciardo, con un tiempo de 1:34.486 conseguido en 2024.
Todo indica que esta nueva edición no solo pondrá a prueba la habilidad técnica de los pilotos, sino también la resistencia mental y física de quienes aspiran a pelear por el título.
Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber
El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
