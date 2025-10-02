Atento Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

El trazado de Marina Bay es conocido por la exigencia física que impone. Sus curvas cerradas obligan a una concentración máxima, mientras que la temperatura y el aire húmedo desgastan a los corredores de manera constante. El récord vigente pertenece a Daniel Ricciardo, con un tiempo de 1:34.486 conseguido en 2024.

Todo indica que esta nueva edición no solo pondrá a prueba la habilidad técnica de los pilotos, sino también la resistencia mental y física de quienes aspiran a pelear por el título.

Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

13- GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9.00

: domingo 5 de octubre a las 9.00 14- Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14.00

: sábado 18 de octubre a las 14.00 15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina