Franco Colapinto, el principal candidato para el asiento de Alpine en 2026 según el New York Times

No obstante, el análisis también subraya que su adaptación a Alpine ha estado condicionada por varios factores. Sin una pretemporada para preparar el coche y con un monoplaza que no ha sido competitivo, situado en la última posición del campeonato, las expectativas sobre su rendimiento fueron altas desde el principio. Incluso Flavio Briatore, jefe de Alpine, reconoció que la presión sobre el joven piloto fue excesiva.

Una de las frases más destacadas del informe afirma: "De los tres candidatos internos, Colapinto parece ser la opción más probable para el próximo año en este momento, pero necesita evitar accidentes costosos, mantenerse cerca de Gasly en cuanto a ritmo y mostrar señales de mejora".

El papel de Briatore y la batalla final

En una entrevista con The Race, Briatore dejó en claro que la pelea por el segundo asiento en 2026 está entre Colapinto y Aron. El próximo gran desafío para el argentino será este fin de semana, cuando vuelva a subirse al Alpine en el Gran Premio de Singapur.

Será crucial para mantener su ventaja sobre los demás candidatos y continuar sumando razones para quedarse con la butaca. El futuro de Colapinto en Alpine sigue en juego, pero todo apunta a que, si continúa con su desarrollo y evita mayores errores, el argentino podría ser la gran revelación del equipo en 2026.