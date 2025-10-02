Entre los pilotos más “destructivos” se encuentra Yuki Tsunoda, responsable de 2.179.000 dólares en daños, mientras que Oliver Bearman (Haas) suma 1.597.000 dólares, ubicándose tercero en el ranking de pilotos. En el extremo contrario, George Russell es el único que no le ha generado gasto alguno a Mercedes, lo que permite a la escudería británica ocupar la última posición entre las más afectadas, pese a haber empleado dinero en incidentes de Kimi Antonelli.

La correlación entre presupuesto y daños no siempre es lineal: equipos como Williams y Sauber, con menos recursos por premios anteriores, figuran entre los que menos dinero gastaron. En este contexto, el manejo eficiente de Colapinto se convierte en un activo valioso para Alpine y evidencia la importancia de combinar talento con prudencia en la pista.

El "Campeonato de Destructores" 2025 de la Fórmula 1

Yuki Tsunoda: 2.179.000 Lando Norris: 1.885.000 Oliver Bearman: 1.597.000 Charles Leclerc: 1.537.000 Doohan: 1.514.000 Isack Hadjar: 1.274.000 Carlos Sainz: 1.192.000 Fernando Alonso: 1.127.000 Pierre Gasly: 1.102.000 Gabriel Bortoleto: 1.044.000 Kimi Antonelli: 1.000.000 Liam Lawson: 842.000 (192.000 en Red Bull) Esteban Ocon 642.000 Lewis Hamilton: 585.000 Franco Colapinto: 405.000 Lance Stroll: 325.000 Alex Albon: 250.000 Max Verstappen: 225.000 Nico Hulkenberg: 217.000 Oscar Piastri: 135.000 George Russell: 0

Ranking de Equipos

Alpine: 3.021.000 Red Bull: 2.596.000 Haas: 2.239.000 Ferrari: 2.122.000 McLaren: 1.990.000 Racing Bulls: 1.924.000 Aston Martin: 1.452.000 Williams: 1.442.000 Sauber: 1.261.000 Mercedes: 1.000.000

El calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber

El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11

11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina