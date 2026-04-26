Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires: shows, entrevistas y vueltas, minuto a minuto

Por dónde ingresar al predio en Buenos Aires y qué no llevar
Para garantizar la organización y fluidez en el acceso de los espectadores, la producción dispuso dos entradas peatonales principales que estarán divididas estrictamente según el sector adquirido por el público:
Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Estará habilitado exclusivamente para los asistentes a las tribunas Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.
Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Será el acceso exclusivo para las zonas YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.
Por estrictas cuestiones de seguridad, las autoridades advirtieron que los asistentes tendrán prohibido ingresar con alimentos o bebidas de cualquier tipo (el lugar contará con un polo gastronómico curado por Salt). Tampoco se podrá entrar con equipos profesionales de fotografía y video, iPads, tablets, aerosoles, bebidas alcohólicas, pirotecnia u objetos punzantes.
