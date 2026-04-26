Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires: shows, entrevistas y vueltas, minuto a minuto

El piloto pilarense de la Fórmula 1 tuvo este domingo una histórica exibición por las calles porteñas. Todos los detalles.

La Ciudad de Buenos Aires vivió este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional, ya que tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volvió a transitar las calles porteñas de la mano de Franco Colapinto con su monoplaza en un circuito callejero exclusivo.

El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transformó la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejó el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento fue el espectacular Fan Zone.

Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contó con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos).

Entre las marcas confirmadas para el evento que tienen a Mercado Libre como main sponsor se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Road Show

Franco Colapinto prendió fuego el auto de Alpine en Buenos Aires: el espectacuar final del Road Show

El pilarense llevó el monoplaza al límite en las calles portañas para un cierre impresionante y el delirio de los presentes. Seguí leyendo esta nota.

Locura de los hinchas argentinos por Franco Colapinto

¡FRANCO COLAPINTO A BOXES!

Terminó la primera salida a la pista del argentino en las calles de Buenos Aíres. A las 14:30 llegará el turno de la réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

Franco Colapinto se divierte en las calles de Buenos Aires

Franco Colapinto, listo para salir por las calles de Buenos Aires

Suena el Himno Nacional

Con la guitarra de Pato Sardelli, de Airbag, suenan las estrofas del Himno Nacional.

Ya se viene la salida de Franco Colapinto por las calles de Buenos Aires

La Sole canta en la Fan Zone de Franco Colapinto

Locura total por Franco Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto habló sobre un posible encuentro con Lionel Messi

La gente aguarda por Franco Colapinto: se espera a más de medio millón de personas

Así entro Franco Colapinto en el escenario del Road Show de Buenos Aires

Las primeras palabras de Franco Colapinto y su contacto con una multitud de personas

La palabra de María Catarineu, representante de Franco Colapinto, en la previa de la exhibición

Algunos de los históricos monoplazas del automovilismo que se exhiben en el Road Show

Las primeras imágenes de Franco Colapinto en la Flecha de Plata de Fangio

Abrieron el ingreso al evento

A partir de las 9, se abrieron las puertas y comenzó el ingreso para el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires. Con largas filas, algunas corridas y quejas por quienes no respetaban los lugares, miles de personas se reunieron para acceder.

Cómo ver en vivo el Road Show de Franco Colapinto

El mega evento, que volverá a posicionar a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1 tras 14 años de ausencia, será transmitido oficialmente a través de las pantallas de ESPN y Disney+ Plan Premium. El mail sponsor es Mercado Libre.

Por dónde ingresar al predio en Buenos Aires y qué no llevar

Para garantizar la organización y fluidez en el acceso de los espectadores, la producción dispuso dos entradas peatonales principales que estarán divididas estrictamente según el sector adquirido por el público:

  • Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Estará habilitado exclusivamente para los asistentes a las tribunas Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.

  • Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Será el acceso exclusivo para las zonas YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.

Por estrictas cuestiones de seguridad, las autoridades advirtieron que los asistentes tendrán prohibido ingresar con alimentos o bebidas de cualquier tipo (el lugar contará con un polo gastronómico curado por Salt). Tampoco se podrá entrar con equipos profesionales de fotografía y video, iPads, tablets, aerosoles, bebidas alcohólicas, pirotecnia u objetos punzantes.

Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto

  • 09:00 hs: Apertura Fan Zone.

  • 11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.

  • 11:50 hs: Show musical de Soledad.

  • 12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).

  • 13:55 hs: Show musical de Luck Ra.

  • 14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).

  • 15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).

  • 15:55 hs: Truck Tour (en pista).

  • 16:15 hs: Fin de la jornada.

