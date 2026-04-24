Franco Colapinto en el Road Show: horarios y accesos al Fan Zone
Este domingo se vivirá el histórico evento de Franco Colapinto en la Ciudad. Conocé todos los horarios, los accesos al Fan Zone y qué objetos no llevar.
La Ciudad de Buenos Aires vivirá este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional. Tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 volverá a transitar las calles porteñas cuando Franco Colapinto acelere el espectacular monoplaza en un circuito callejero exclusivo.
Todo sobre el Fan Zone de Franco Colapinto: cronograma y gastronomía
El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transformará la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejará el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento será el espectacular Fan Zone.
Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos). Entre las marcas confirmadas se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.
IMPORTANTE: Los trenes de dos pisos con última tecnología que compró un Gobierno con cargadores USB, LED y baño privado
A continuación, el cronograma oficial de actividades para no perderse nada:
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
Accesos al predio en Buenos Aires y los objetos prohibidos
Para garantizar el orden de los miles de asistentes en Buenos Aires, la producción oficial (que transmitirá la exhibición a través de ESPN y Disney+) dividió los ingresos peatonales estrictamente según el sector de la entrada adquirida:
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Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Exclusivo para asistentes de Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.
Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Exclusivo para YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.
Por estrictos motivos de seguridad, estará terminantemente prohibido ingresar con punteros láser, equipos profesionales de fotografía o video, iPads, tablets, aerosoles, líquidos inflamables, bebidas alcohólicas, pirotecnia, armas u objetos punzantes. Tampoco se permitirá el ingreso con alimentos ni bebidas de ningún tipo al perímetro del gran Road Show. El evento cuenta con Mercado Libre como main sponsor.
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