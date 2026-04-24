Franco Colapinto en el Road Show: horarios y accesos al Fan Zone

09:00 hs: Apertura Fan Zone.

11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.

11:50 hs: Show musical de Soledad.

12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).

13:55 hs: Show musical de Luck Ra.

14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).

15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).

15:55 hs: Truck Tour (en pista).

16:15 hs: Fin de la jornada.

Accesos al predio en Buenos Aires y los objetos prohibidos

image

Para garantizar el orden de los miles de asistentes en Buenos Aires, la producción oficial (que transmitirá la exhibición a través de ESPN y Disney+) dividió los ingresos peatonales estrictamente según el sector de la entrada adquirida:

Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Exclusivo para asistentes de Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.

Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Exclusivo para YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.

Por estrictos motivos de seguridad, estará terminantemente prohibido ingresar con punteros láser, equipos profesionales de fotografía o video, iPads, tablets, aerosoles, líquidos inflamables, bebidas alcohólicas, pirotecnia, armas u objetos punzantes. Tampoco se permitirá el ingreso con alimentos ni bebidas de ningún tipo al perímetro del gran Road Show. El evento cuenta con Mercado Libre como main sponsor.