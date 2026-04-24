Franco Colapinto, antes de su exhibición en Buenos Aires: "Lo hago por mí y por los argentinos"

colapinto de pineda

Otro de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando anticipó lo que significará manejar autos emblemáticos frente a su gente. “No soy muy de llorar de felicidad. Capaz una sonrisa pongo. Estoy llorando más, capaz me pongo sensible. Veremos. Va a ser un día muy lindo", expresó. Y agregó con entusiasmo: “Voy a manejar la Flecha Plateada de Fangio. Eso me emociona igual que el Alpine o mucho más".

Incluso hubo lugar para el humor y la cercanía con el público: “Perdón a todos los vecinos de Libertador", bromeó sobre el impacto del evento en la ciudad, antes de confesar: “Nunca hice un trompo en la calle. Realmente soñaba con hacerlo y es algo que me genera muchísima ilusión".

colapinto conferencia 1

Por último, dejó una reflexión que conecta su presente con el futuro del automovilismo en el país: “Estaría buenísimo que la Fórmula 1 vuelva al país". Y sumó: "Es una locura. Ah... lo tienen que vender... Que la F1 venga y los medios de afuera, que se vayan sumando, es algo único. A ningún road show fueron todos estos medios".

A su vez, agregó: "Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo muy importante. También para el país. Va a ser importante para el futuro, para que vuelva la Fórmula 1. Lo que la gente siente cuando ve un F1 en la pista. Es difícil de explicárselo a los europeos. La forma más fácil es mostrárselo. Ojalá sea un lindo día y ojalá atraiga a la Formúla 1 para volver acá”.Una frase que resume no solo un deseo personal, sino también el anhelo de miles de fanáticos que ya viven un fin de semana que promete ser histórico.

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El cronograma de cortes por Franco Colapinto en Palermo

La serie de interrupciones para montar el gran circuito en Palermo denominado "Road Show to BA 2026", que contará con Mercado Libre como main sponsor, iniciará a partir de este mismo miércoles y se extenderá progresivamente a lo largo de toda la semana. A continuación, el detalle día por día:

Miércoles 22 al domingo 26: Desde las 9 de la mañana habrá corte total en la Avenida Iraola , entre Sarmiento e Infanta Isabel, exclusivo para el montaje del escenario principal.

Jueves 23: A partir de las 22 horas se cortará el contracarril y la bicisenda norte de la Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), el carril sur en ese mismo tramo, y el primer y segundo carril sur desde Av. Sarmiento hasta Casares. Además, se utilizarán carriles para estacionamiento de producción en Av. Colombia y Adolfo Berro.

Viernes 24: A las 20 horas comenzará la ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para instalar las gigantescas pantallas LED.

Fin de semana de máxima restricción

El operativo de tránsito se endurecerá notoriamente durante el fin de semana del esperado evento:

Sábado 25: A partir de las 8 de la mañana habrá corte total en Av. Sarmiento (entre Santa Fe y Figueroa Alcorta). Luego, desde las 16 horas , el corte total afectará a la Av. del Libertador (entre Bullrich y Casares), el cuadrante de Av. Infanta Isabel, Iraola y Pedro Montt, y múltiples calles transversales como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Oro, República de la India, Lafinur, Siria y Ugarteche.

Domingo 26 (Día de la exhibición): De 7 a 18 horas, el tránsito colapsará con cortes totales en Av. Sarmiento, Av. del Libertador (entre Ugarteche y Salguero), Adolfo Berro, Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero.