Franco Colapinto prendió fuego el auto de Alpine en Buenos Aires: el espectacuar final del Road Show
El pilarense llevó el monoplaza al límite en las calles portañas para un cierre impresionante y el delirio de los presentes.
La jornada histórica en la Ciudad de Buenos Aires no pudo tener un cierre más cinematográfico, ya que lo que comenzó como una exhibición de gala terminó en un espectáculo de pura adrenalina cuando Franco Colapinto decidió llevar el monoplaza de Alpine al límite absoluto, regalando un final que dejó a miles de fanáticos con el corazón en la boca.
El joven talento argentino, visiblemente emocionado por el calor del público que colmó la Avenida del Libertador, rompió el protocolo en el último tramo del recorrido para exigir al máximo la potencia del motor V8.
El clímax del Road Show 2026 llegó cuando el joven pilarense comenzó a realizar la última serie de trompos y "donas" sobre el asfalto porteño, para delirio del público presente.
La fricción de los neumáticos y la exigencia del motor llevaron a la máquina al extremo de su capacidad técnica: en cuestión de segundos, una densa columna de humo envolvió el auto y, para sorpresa de los presentes, se pudieron ver lenguas de fuego brotando de la parte trasera del monoplaza.
Ante la espectacularidad del incidente, el equipo de seguridad actuó de inmediato. Varios asistentes de pista ingresaron al trazado con matafuegos para controlar el principio de incendio y enfriar los componentes del motor.
Lejos de asustarse, el público estalló en una ovación ensordecedora, celebrando la audacia del piloto que no se guardó nada para el cierre.
Un cierre con sello propio de Franco Colapinto
A pesar del susto técnico, la situación fue controlada rápidamente y Colapinto pudo descender del auto por sus propios medios, saludando a una multitud que deliraba ante la muestra de destreza y arrojo.
El evento, que marcó el regreso de la máxima categoría a las calles de Buenos Aires tras 14 años y que tuvo a Mercado Libre como main sponsor, cumplió con creces su promesa de espectáculo. Franco no solo demostró que tiene el talento para estar en la élite, sino que posee ese carisma necesario para convertir una exhibición en un hito inolvidable.
El fuego y el humo sobre Libertador quedarán, sin duda, como la imagen icónica de este fin de semana histórico para el automovilismo nacional.
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