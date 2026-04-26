Franco Colapinto prendió fuego el auto de Alpine en Buenos Aires: el espectacuar final del Road Show

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2048502897277546779&partner=&hide_thread=false Así terminó el Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires pic.twitter.com/AkiheaudEW https://t.co/1lUvkdEmwM — minutouno (@minutounocom) April 26, 2026

Lejos de asustarse, el público estalló en una ovación ensordecedora, celebrando la audacia del piloto que no se guardó nada para el cierre.

Un cierre con sello propio de Franco Colapinto

A pesar del susto técnico, la situación fue controlada rápidamente y Colapinto pudo descender del auto por sus propios medios, saludando a una multitud que deliraba ante la muestra de destreza y arrojo.

El evento, que marcó el regreso de la máxima categoría a las calles de Buenos Aires tras 14 años y que tuvo a Mercado Libre como main sponsor, cumplió con creces su promesa de espectáculo. Franco no solo demostró que tiene el talento para estar en la élite, sino que posee ese carisma necesario para convertir una exhibición en un hito inolvidable.

El fuego y el humo sobre Libertador quedarán, sin duda, como la imagen icónica de este fin de semana histórico para el automovilismo nacional.