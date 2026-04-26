Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires EN VIVO: shows, entrevistas y vueltas, minuto a minuto

El piloto pilarense de la Fórmula 1 tiene este domingo una histórica exibición por las calles porteñas. Todos los detalles.

La Ciudad de Buenos Aires vive este fin de semana una jornada histórica para el deporte motor nacional, ya que tras catorce años de espera, un auto de Fórmula 1 vuelve a transitar las calles porteñas cuando Franco Colapinto acelere el espectacular monoplaza en un circuito callejero exclusivo.

El ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" transforma la Avenida del Libertador y Sarmiento en un trazado de dos kilómetros donde el joven talento manejará el modelo E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8. Más allá de la acción a toda velocidad en la pista, el corazón del evento será el espectacular Fan Zone.

Este espacio diseñado para palpitar la Fórmula 1 a pleno contará con activaciones de los sponsors, música en vivo y una propuesta gastronómica de primer nivel curada por Salt (con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos).

Franco Colapinto tiene este domingo el Road Show en Buenos Aires.

Entre las marcas confirmadas para el evento que tienen a Mercado Libre como main sponsor se encuentran Mamuschka, Guapaletas, The Food Truck Store, Café Registrado, Ácido y Ajo Negro, entre otras.

Minuto a minuto de Franco Colapinto en el Road Show

Cómo ver en vivo el Road Show de Franco Colapinto

El mega evento, que volverá a posicionar a Buenos Aires en el mapa global de la Fórmula 1 tras 14 años de ausencia, será transmitido oficialmente a través de las pantallas de ESPN y Disney+ Plan Premium. El mail sponsor es Mercado Libre.

Por dónde ingresar al predio en Buenos Aires y qué no llevar

Para garantizar la organización y fluidez en el acceso de los espectadores, la producción dispuso dos entradas peatonales principales que estarán divididas estrictamente según el sector adquirido por el público:

  • Ingreso 1 (Av. Freyre y Dorrego): Estará habilitado exclusivamente para los asistentes a las tribunas Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.

  • Ingreso 2 (Av. Figueroa Alcorta): Será el acceso exclusivo para las zonas YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.

Por estrictas cuestiones de seguridad, las autoridades advirtieron que los asistentes tendrán prohibido ingresar con alimentos o bebidas de cualquier tipo (el lugar contará con un polo gastronómico curado por Salt). Tampoco se podrá entrar con equipos profesionales de fotografía y video, iPads, tablets, aerosoles, bebidas alcohólicas, pirotecnia u objetos punzantes.

Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto

  • 09:00 hs: Apertura Fan Zone.

  • 11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.

  • 11:50 hs: Show musical de Soledad.

  • 12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).

  • 13:55 hs: Show musical de Luck Ra.

  • 14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).

  • 15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).

  • 15:55 hs: Truck Tour (en pista).

  • 16:15 hs: Fin de la jornada.

