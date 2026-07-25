La drástica decisión de River tras la derrota ante Barracas Central en el Monumental

Esa sanción le impidió al DT dirigir en el estreno del campeonato y, al tratarse de una pena superior a un partido, River no pudo abonarla mediante una multa, una alternativa que sí contempla el reglamento para castigos menores.

De todas maneras, en Núñez todavía mantienen una pequeña esperanza. Existe la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino otorgue una amnistía para futbolistas y entrenadores que arrastran sanciones del Torneo Apertura.