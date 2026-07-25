La drástica decisión de River tras la derrota ante Barracas Central en el Monumental
El "Millonario" tuvo un duro traspié en el debut por el Torneo Clausura, sin Chacho Coudet en el banco de suplentes por una suspensión.
El presente de River en este segundo semestre de 2026 atraviesa una turbulencia inesperada. A la reciente y dolorosa eliminación sufrida el viernes de la semana pasada, cuando se despidió de la Copa Argentina; se le sumó anoche un golpe anímico en el debut del Torneo Clausura, al perder por la mínima frente a Barracas Central en el Estadio Monumental.
La derrota en casa caló hondo en el clima institucional y deportivo, pero la tensión escaló de inmediato hacia el plano reglamentario y comunicacional. Al término del encuentro, la sala de conferencias permaneció vacía y la cancelación del contacto con los medios encendió todas las alarmas.
La decisión del cuerpo técnico de River tras la derrota ante Barracas Central
El motivo principal de la ausencia ante los micrófonos radicó en que Eduardo Coudet se encontraba impedido de hablar debido a una sanción disciplinaria. Sin embargo, para mantener una línea interna, el cuerpo técnico resolvió que Ariel Broggi, su principal ayudante de campo, tampoco acudiera a dar la habitual rueda de prensa postpartido.
De esta manera, el plantel optó por el hermetismo absoluto en medio de un arranque de torneo que deja al equipo obligado a dar una rápida vuelta de página para enderezar el rumbo en el campeonato.
Cuándo vuelve a dirigir Chacho Coudet
El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario cayó 3-2 frente a Belgrano. Sus reiteradas protestas derivaron en una tarjeta roja y posteriormente en una suspensión de dos fechas.
Esa sanción le impidió al DT dirigir en el estreno del campeonato y, al tratarse de una pena superior a un partido, River no pudo abonarla mediante una multa, una alternativa que sí contempla el reglamento para castigos menores.
De todas maneras, en Núñez todavía mantienen una pequeña esperanza. Existe la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino otorgue una amnistía para futbolistas y entrenadores que arrastran sanciones del Torneo Apertura.
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