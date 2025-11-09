EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil
El argentino de Alpine terminó 15° en el GP de Brasil tras una carrera con incidentes y doble parada en boxes. Norris ganó, seguido por Antonelli y Verstappen.
-
-
15:17
Franco Colapinto sigue presionando con buen ritmo y se ubica 14° a poco para el final
-
15:11
Vuelta 49: Franco Colapinto marcó la vuelta más rápida de la carrera y se mantiene competitivo con su Alpine
-
15:03
FRANCO COLAPINTO VOLVIÓ A FRENAR EN BOXES Y TRAS UNA PARADA LENTA DE ALPINE SE UBICA 17°
-
14:45
Franco Colapinto frenó en boxes en la vuelta 30 para cambiar sus neumáticos medios: cayó a las 16° posición
-
14:35
Franco Colapinto se ubica 9° en la vuelta 24 del Gran Premio de Brasil
-
14:33
Empezaron las detenciones en Interlagos en la vuelta 18
-
14:25
Max Versatppen adelantó a Franco Colapinto en la vuelta 14
-
14:15
Vuelta 6/71: ¡CHOQUE DE LECLERC Y VIRTUAL SAFETY CAR!
-
14:08
Tremendo arranque y Safety Car en la vuelta 1
-
13:59
¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE BRASIL!
-
13:17
Franco Colapinto asciende dos puestos en la largada
-
8 de noviembre | 15:50
Franco Colapinto terminó 18º la qualy del Gran Premio de Brasil
-
8 de noviembre | 13:53
Así fue el choque de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Brasil
-
8 de noviembre | 12:27
Franco Colapinto, tras chocar en la Sprint del GP de Brasil: "Hay mucho daño"
-
8 de noviembre | 11:30
Franco Colapinto pisó el pianito y se fue contra el muro en la Sprint del Gran Premio de Brasil
-
8 de noviembre | 09:24
A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
-
8 de noviembre | 09:23
El balance de Franco Colapinto tras la primera jornada en Interlagos: "Estoy un poco caliente"
-
8 de noviembre | 09:22
Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y partirá 16° en la Sprint del Gran Premio de Brasil
Franco Colapinto completó su actuación en el Gran Premio de Brasil y finalizó 15° con su Alpine, en una carrera marcada por varios incidentes y estrategias en boxes. Lando Norris se quedó con la victoria en Interlagos, mientras que Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen completaron el podio. Pierre Gasly sumó el primer punto del año para Alpine.
El piloto argentino largó desde la posición 16 luego de beneficiarse por las sanciones a Max Verstappen y Esteban Ocon, quienes debieron partir desde boxes. En el arranque, un fuerte choque entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll obligó a la aparición temprana del Safety Car, mientras que Lewis Hamilton también sufrió un toque con Yuki Tsunoda y cayó al fondo del pelotón.
Durante la vuelta 6, otro incidente —esta vez entre Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri— provocó un Virtual Safety Car y el abandono del monegasco. Aprovechando el caos inicial, Colapinto escaló posiciones y llegó a ubicarse dentro del Top 10, alcanzando el 9° lugar antes de su primera detención en boxes.
El argentino ingresó a boxes en la vuelta 30 para cambiar sus neumáticos medios por blandos, cayendo a la 16ª posición. Una segunda parada lenta del equipo Alpine lo relegó momentáneamente al 17° puesto, pero con buen ritmo logró recuperarse en el último tramo de carrera y cruzó la meta en el 15° lugar, completando así su segunda presentación con el equipo francés. Por su parte, su compañero Pierre Gasly finalizó 10° y consiguió el primer punto de Alpine en la temporada, cerrando un domingo de progreso para la escudería.
En la pelea por la punta, Lando Norris se llevó la victoria en Interlagos con un ritmo demoledor y estrategia perfecta de McLaren. Andrea Kimi Antonelli fue segundo y Max Verstappen, tras partir desde boxes, completó el podio con una remontada espectacular.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Brasil
Cómo está la tabla de pilotos antes del GP de Brasil
Tras su reciente triunfo en México, Lando Norris (McLaren) llega a Brasil liderando el Mundial de Pilotos con 357 puntos. Apenas una unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente sigue en la contienda por el título, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el tercer lugar con 321 puntos, manteniéndose a la expectativa.
En la tabla de equipos, McLaren ya se ha asegurado el Campeonato de Constructores (su primer título desde 1998) con un total de 713 puntos. No obstante, la batalla por el subcampeonato es feroz, con Ferrari (356 puntos) y Mercedes (355 puntos) separados por la mínima diferencia.
Por otro lado, gran parte de la atención se centra también en el argentino Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine ha exhibido una paridad de rendimiento notable en comparación con su compañero más experimentado, Pierre Gasly.
El duelo interno es intenso: Colapinto ha igualado su performance, registrando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera con Gasly. A todo esto, se suma que Franco ha sido confirmado como piloto de esa escudería para el año 2026, lo que mantiene la expectativa en todos los argentinos.
Con el título de Pilotos aún en disputa y los principales contendientes en pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un evento electrizante. La afición argentina tiene una gran esperanza de que Colapinto consiga sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Las carreras de Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
- George Russell (Mercedes) – 258 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Fórmula 1: la tabla de constructores 2025
- McLaren – 713 puntos
- Ferrari – 356 puntos
- Mercedes – 355 puntos
- Red Bull Racing – 346 puntos
- Williams – 111 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 69 puntos
- Haas F1 Team – 62 puntos
- Kick Sauber – 60 puntos
- Alpine – 20 puntos
