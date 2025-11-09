Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Live Blog Post Franco Colapinto sigue presionando con buen ritmo y se ubica 14° a poco para el final

Live Blog Post Vuelta 49: Franco Colapinto marcó la vuelta más rápida de la carrera y se mantiene competitivo con su Alpine Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987583172100383192?s=20&partner=&hide_thread=false RÉCORD DE VUELTA DE COLAPINTO: el argentino con nuemáticos medios, logró la vuelta más rápida.



#BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Uw9cpVlxZw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

Live Blog Post FRANCO COLAPINTO VOLVIÓ A FRENAR EN BOXES Y TRAS UNA PARADA LENTA DE ALPINE SE UBICA 17°

Live Blog Post Franco Colapinto frenó en boxes en la vuelta 30 para cambiar sus neumáticos medios: cayó a las 16° posición

Live Blog Post Franco Colapinto se ubica 9° en la vuelta 24 del Gran Premio de Brasil

Live Blog Post Empezaron las detenciones en Interlagos en la vuelta 18 Oliver Bearman, Carlos Sainz, Isack Hadjar y Pierre Gasly, que largaron con blandas, ingresaron a boxes para cambiar neumáticos.

Live Blog Post Max Versatppen adelantó a Franco Colapinto en la vuelta 14 El Red Bull pasó en la recta principal fácilmente al argentino, que no se pudo defender con su Alpine. Lando Norris le sacó dos segundos de diferencia a Oscar Piastri en la cima.

Live Blog Post Vuelta 6/71: ¡CHOQUE DE LECLERC Y VIRTUAL SAFETY CAR! Durante el relanzamiento del Safety Car, el monegasco intentó superar a Andrea Kimi Antonelli, quien se tocó con Oscar Piastri. El piloto de Ferrari ligó de rebote y tuvo que abandonar. Max Verstappen ya se ubica en el 13° puesto. image

Live Blog Post Tremendo arranque y Safety Car en la vuelta 1 Gabriel Bortoleto se estrelló con su Sauber tras tocarse con Lance Stroll. El brasileño no pudo reponerse en pista y salió a pista el auto de seguridad. Lewis Hamilton se tocó con Yuki Tsunoda y quedó relegado al fondo de la grilla.

Live Blog Post ¡COMENZÓ EL GRAN PREMIO DE BRASIL! image

Live Blog Post Franco Colapinto asciende dos puestos en la largada Lo que ocurrió fue que los equipos de Max Verstappen y Esteban Ocon, que debían largar desde los puestos 16° y 17°, realizaron modificaciones en sus autos y deberán partir desde boxes. De esta manera, el piloto argentino, que no incurrió en ninguna infracción, asciende del 18° al 16° lugar en la grilla de partida.

Live Blog Post Franco Colapinto terminó 18º la qualy del Gran Premio de Brasil El piloto argentino quedó afuera de la Q1 en Interlagos junto a su par neerlandés, Max Verstappen.

Live Blog Post Así fue el choque de Franco Colapinto en la Sprint del Gran Premio de Brasil El piloto argentino sufrió un fuerte despiste en la S de Senna durante la Sprint del GP de Brasil, rompiendo su Alpine y provocando la bandera roja que detuvo la carrera. asi fue choque colapinto sprint brasil

Live Blog Post Franco Colapinto, tras chocar en la Sprint del GP de Brasil: "Hay mucho daño" El piloto argentino manifestó su preocupación por el estado de su monoplaza tras el incidente que protagonizó en Interlagos. colapinto declaraciones choque sprint brasil

Live Blog Post Franco Colapinto pisó el pianito y se fue contra el muro en la Sprint del Gran Premio de Brasil El piloto argentino sufrió el incidente en la misma curva en la que se fueron Oscar Piastri y Nico Hulkenberg. choque colapinto sprint

Live Blog Post A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 El legendario Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) alberga una nueva edición del Gran Premio de Brasil, destacándose por la inclusión del formato Sprint. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post El balance de Franco Colapinto tras la primera jornada en Interlagos: "Estoy un poco caliente" El pilarense tuvo una jornada agridulce: primero, se conoció la confirmación de su titularidad en Alpine para 2026 pero, luego, no pudo lucirse. Seguí leyendo esta nota acá

Live Blog Post Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y partirá 16° en la Sprint del Gran Premio de Brasil El piloto argentino no logró avanzar al segundo corte de clasificación en Interlagos por apenas seis centésimas, pese a mejorar en su última vuelta. Seguí leyendo esta nota acá

Cómo está la tabla de pilotos antes del GP de Brasil

Tras su reciente triunfo en México, Lando Norris (McLaren) llega a Brasil liderando el Mundial de Pilotos con 357 puntos. Apenas una unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente sigue en la contienda por el título, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el tercer lugar con 321 puntos, manteniéndose a la expectativa.

En la tabla de equipos, McLaren ya se ha asegurado el Campeonato de Constructores (su primer título desde 1998) con un total de 713 puntos. No obstante, la batalla por el subcampeonato es feroz, con Ferrari (356 puntos) y Mercedes (355 puntos) separados por la mínima diferencia.

Por otro lado, gran parte de la atención se centra también en el argentino Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine ha exhibido una paridad de rendimiento notable en comparación con su compañero más experimentado, Pierre Gasly.

El duelo interno es intenso: Colapinto ha igualado su performance, registrando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera con Gasly. A todo esto, se suma que Franco ha sido confirmado como piloto de esa escudería para el año 2026, lo que mantiene la expectativa en todos los argentinos.

Con el título de Pilotos aún en disputa y los principales contendientes en pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un evento electrizante. La afición argentina tiene una gran esperanza de que Colapinto consiga sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

Cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Las carreras de Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia : llegó en el 17° lugar

: llegó en el 17° lugar 12- GP de Azerbaiyán : llegó en 19º lugar

: llegó en 19º lugar 13- GP de Singapur : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 14- Sprint del GP de Estados Unidos : terminó en el 14° puesto

: terminó en el 14° puesto 15- GP de Estados Unidos : terminó en el 17° puesto

: terminó en el 17° puesto 16- GP de México: terminó en el 16° puesto

Las carreras que faltan de la temporada 2025

17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

Fórmula 1: la tabla de pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos George Russell (Mercedes) – 258 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos

Fórmula 1: la tabla de constructores 2025

McLaren – 713 puntos Ferrari – 356 puntos Mercedes – 355 puntos Red Bull Racing – 346 puntos Williams – 111 puntos Racing Bulls – 72 puntos Aston Martin – 69 puntos Haas F1 Team – 62 puntos Kick Sauber – 60 puntos Alpine – 20 puntos