Franco Colapinto tuvo un accidente en Brasil y el jefe de Alpine contó cuánto llevó reparar el auto

“Después participamos en la clasificación; lamentablemente, Franco quedó eliminado en la Q1, pero Pierre consiguió llegar hasta la Q3, lo cual fue muy bueno. Creo que clasificamos octavos con Pierre, lo cual es genial. Así que el coche se ve competitivo; veremos qué podemos hacer mañana, pero lo más destacado del día fue, sin duda, el excelente trabajo en equipo de todos. Todos están contentos”, detalló Nielsen, señalando que la competitividad del coche les da esperanzas de cara a la carrera del domingo.

El incidente de Colapinto y la rápida y exitosa respuesta del equipo de mecánicos de Alpine, que lograron recuperar el auto y enviarlo a clasificar, se consolidó como la principal historia de esfuerzo y dedicación del sábado.