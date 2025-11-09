Franco Colapinto tuvo un accidente en Brasil y el jefe de Alpine contó cuánto llevó reparar el auto
Steve Nielsen contó que tuvieron que trabajar a contrarreloj tras el accidente del argentino porque debieron cambiar el chasis. Los detalles.
El Gran Premio de Brasil resultó ser un sábado lleno de drama y desafíos para el piloto argentino Franco Colapinto. La jornada comenzó con un fuerte impacto en la carrera sprint que comprometió severamente la estructura de su monoplaza, dejándolo al borde de la imposibilidad de participar en la clasificación posterior.
No obstante, la escudería Alpine protagonizó una verdadera hazaña. Los mecánicos trabajaron sin descanso y contrarreloj para reparar los cuantiosos daños y permitir que el joven argentino saliera a pista. El jefe del equipo francés, Steve Nielsen, reveló los detalles de la épica reparación a través de un video compartido por Alpine en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Nielsen explicó la magnitud del esfuerzo técnico y humano requerido para que Colapinto pudiera rodar en la Q1. La tarea era monumental, implicando una sustitución completa de la estructura principal del auto.
“Se tuvo que cambiar el chasis. Todo el equipo del garaje trabajó junto para hacerlo en unas tres horas. Otros equipos enfrentaron un desafío similar y no pudieron lograrlo, pero nosotros sí, y eso es un mérito enorme para todos los que lo hicieron posible”, explicó el jefe de la escudería, destacando el trabajo en equipo como el punto más alto de la jornada.
A pesar del esfuerzo titánico, la clasificación arrojó resultados mixtos para Alpine. Steve Nielsen abordó la actuación de los dos pilotos, refiriéndose a la eliminación de Colapinto y al desempeño del francés Pierre.
“Después participamos en la clasificación; lamentablemente, Franco quedó eliminado en la Q1, pero Pierre consiguió llegar hasta la Q3, lo cual fue muy bueno. Creo que clasificamos octavos con Pierre, lo cual es genial. Así que el coche se ve competitivo; veremos qué podemos hacer mañana, pero lo más destacado del día fue, sin duda, el excelente trabajo en equipo de todos. Todos están contentos”, detalló Nielsen, señalando que la competitividad del coche les da esperanzas de cara a la carrera del domingo.
El incidente de Colapinto y la rápida y exitosa respuesta del equipo de mecánicos de Alpine, que lograron recuperar el auto y enviarlo a clasificar, se consolidó como la principal historia de esfuerzo y dedicación del sábado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario