El posteo de Franco Colapinto tras ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026
El argentino celebró su continuidad en la Fórmula 1 con un mensaje espontáneo y una sonrisa en redes sociales, antes de la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.
Minutos después de que Alpine confirmara oficialmente que Franco Colapinto será su piloto titular en la temporada 2026 de Fórmula 1, el argentino publicó un mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos. El joven bonaerense, que debutó en 2024 con Williams y consolidó su crecimiento en 2025, fue respaldado por el equipo para seguir junto a Pierre Gasly.
Fiel a su estilo natural y alegre, compartió en su cuenta de Instagram una foto en primer plano, sonriendo con el buzo azul del equipo y el casco en la mano, acompañada de un texto breve y entusiasta: “2026 F1 driver graciassssss @alpinef1team happyyyyyy ”.
El posteo, que acumuló miles de likes en cuestión de minutos, fue replicado por los principales medios deportivos y celebridades del automovilismo. En los comentarios aparecieron nombres destacados del paddock, como su compañero Gasly, que escribió “Bienvenido hermano, ¡vamos con todo en 2026!”, y el propio equipo Alpine, que respondió con un “El futuro ya está aquí”.
La publicación condensó la felicidad de un piloto que, a los 22 años, logró asegurar su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial por segunda temporada consecutiva.
Qué dijo Franco Colapinto tras ser confirmado como piloto titular de Alpine en 2026
Colapinto habló tras el anuncio oficial, realizado en el circuito de Interlagos, Brasil, donde se corre el Gran Premio de este fin de semana. “Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por creer en mí para ayudar a impulsar al equipo hacia adelante. Desde que hice mi debut en la Fórmula 1 sabía que sería un gran desafío mantener mi lugar, así que me enorgullece tener esta oportunidad”, declaró el piloto de Pilar.
Franco también destacó su relación con Gasly, a quien considera un modelo dentro del box: “Pierre ha sido un gran compañero de equipo y alguien de quien sigo aprendiendo”. Finalmente, el argentino subrayó la carga emocional del anuncio hecho en suelo sudamericano: “Es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil, donde siento que estoy corriendo en casa. Tener tanto apoyo de los fanáticos argentinos es la razón por la que competimos. Ojalá en 2026 podamos darles algo grande para celebrar. ¡Vamos Alpine!”.
Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
