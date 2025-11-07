El posteo de Franco Colapinto tras ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026

Franco también destacó su relación con Gasly, a quien considera un modelo dentro del box: “Pierre ha sido un gran compañero de equipo y alguien de quien sigo aprendiendo”. Finalmente, el argentino subrayó la carga emocional del anuncio hecho en suelo sudamericano: “Es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil, donde siento que estoy corriendo en casa. Tener tanto apoyo de los fanáticos argentinos es la razón por la que competimos. Ojalá en 2026 podamos darles algo grande para celebrar. ¡Vamos Alpine!”.

image

Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil

El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre 1: 11:30

Sprint Qualy: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00