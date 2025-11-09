Último momento: Franco Colapinto asciende dos lugares y partirá desde el puesto 16

Qué es el Parque Cerrado en la Fórmula 1

A pesar de su nombre, el Parque Cerrado no es un lugar físico, sino una instancia reglamentaria. Durante ese período, los autos permanecen en el pitlane cubiertos con una lona negra, y está prohibido realizar cualquier modificación que no esté expresamente autorizada por la FIA. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones y el cumplimiento de las normas técnicas entre todos los equipos.

En el caso del Gran Premio de San Pablo, el Parque Cerrado comenzó el sábado a las 18 y se extendió hasta las 9 del domingo. En cada box hay un reloj con cuenta regresiva que marca el momento exacto en que los autos deben quedar completamente cubiertos. Además, sensores, cámaras y delegados de la FIA supervisan que el régimen se cumpla sin irregularidades.

Romper el Parque Cerrado implica sanciones severas: el castigo más habitual es que los pilotos involucrados deban largar desde el pitlane, en lugar de hacerlo desde la grilla. Ese será el caso de Max Verstappen, mientras que Franco Colapinto no incurrió en ninguna infracción y mantendrá su posición de partida.

Así está provisoriamente la parrilla del GP de San Pablo