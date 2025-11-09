Último momento: Franco Colapinto asciende dos lugares y partirá desde el puesto 16
Red Bull y Haas rompieron el régimen de Parque Cerrado, lo que derivó en una modificación de la grilla de largada.
Franco Colapinto avanzó dos lugares y largará desde el puesto 16° en el GP de Brasil de la Fórmula 1, debido a que los equipos Red Bull y Haas debieron cambiar componentes en sus autos.
Lo que ocurrió fue que los equipos de Max Verstappen y Esteban Ocon, que debían largar desde los puestos 16° y 17°, realizaron modificaciones en sus autos y deberán partir desde boxes. De esta manera, el piloto argentino, que no incurrió en ninguna infracción, asciende del 18° al 16° lugar en la grilla de partida.
"El motor de combustión interna utilizado por los pilotos mencionados es el quinto (5º) de los cuatro (4) nuevos motores de combustión interna permitidos para la temporada 2025 del Campeonato, lo cual no cumple con el Artículo 28.2 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 de 2025", según informó la FIA.
Colapinto, recientemente confirmado por Alpine como piloto principal para 2026, intentará consolidar su rendimiento y dejar atrás la mala participación en San Pablo, cuando el año pasado abandonó tras un choque bajo la lluvia.
La carrera principal del Gran Premio de Brasil comenzará a las 14 (hora argentina) y podrá verse en vivo a través de Disney Plus y la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, la transmisión estará disponible por Fox Sports.
Qué es el Parque Cerrado en la Fórmula 1
A pesar de su nombre, el Parque Cerrado no es un lugar físico, sino una instancia reglamentaria. Durante ese período, los autos permanecen en el pitlane cubiertos con una lona negra, y está prohibido realizar cualquier modificación que no esté expresamente autorizada por la FIA. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones y el cumplimiento de las normas técnicas entre todos los equipos.
En el caso del Gran Premio de San Pablo, el Parque Cerrado comenzó el sábado a las 18 y se extendió hasta las 9 del domingo. En cada box hay un reloj con cuenta regresiva que marca el momento exacto en que los autos deben quedar completamente cubiertos. Además, sensores, cámaras y delegados de la FIA supervisan que el régimen se cumpla sin irregularidades.
Romper el Parque Cerrado implica sanciones severas: el castigo más habitual es que los pilotos involucrados deban largar desde el pitlane, en lugar de hacerlo desde la grilla. Ese será el caso de Max Verstappen, mientras que Franco Colapinto no incurrió en ninguna infracción y mantendrá su posición de partida.
Así está provisoriamente la parrilla del GP de San Pablo
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
