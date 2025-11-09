Franco Colapinto, autocrítico tras el Gran Premio de Brasil: "Hicimos una estrategia parecida a los demás"
El piloto argentino de Alpine terminó 15° en Interlagos y lamentó no haber intentado una táctica distinta. “El ritmo no fue malo, pero no tenía buen grip”, dijo.
Franco Colapinto cerró con bronca el Gran Premio de Brasil, donde finalizó 15° luego de largar desde el puesto 16. El argentino de Alpine analizó su actuación en Interlagos y se mostró autocrítico con la estrategia elegida por el equipo, al considerar que no lograron diferenciarse del resto ni aprovechar oportunidades para avanzar.
Después de la carrera, el piloto de Pilar expresó su descontento con la estrategia utilizada: “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No teníamos grip y eso complicó todo. Hicimos una estrategia muy parecida a todos los que teníamos adelante y no hicimos nada diferente. Eso nos llevó a quedar en la misma posición que siempre”.
En ese sentido, Colapinto lamentó que Alpine no haya arriesgado más en lo táctico: “Podríamos haber intentado algo un poco más arriesgado. El auto tampoco tenía buena degradación para hacer una parada sola. Fue un día duro y hay que rever las cosas. Comparado con el viernes, se sintió un auto bastante más diferente, con menos grip y un balance muy distinto”.
El argentino, que tuvo un buen inicio de fin de semana, no logró mantener el ritmo competitivo del viernes y terminó lejos de la zona de puntos. Su compañero Pierre Gasly culminó décimo, sumando la primera unidad del año para Alpine.
“Estuve atrás de Fernando toda la carrera, era muy difícil pasarlo. Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentía que tenía buen grip ni balance. El auto iba raro, así que hay cosas para revisar en la fábrica”, explicó Colapinto. Además, recordó el toque con Lewis Hamilton en la primera vuelta, incidente que terminó con el abandono del británico: “Me tocó con el alerón y se le rompió. Seguro fue un error de cálculo”.
A pesar del resultado, el argentino se mostró agradecido con el público brasileño y ya piensa en la próxima cita del calendario: “Lo mejor fue el público, los fans que estuvieron ahí. No fue un buen fin de semana, pero tengo muchas ganas de ir a Las Vegas. El año pasado anduve rápido y ojalá podamos tener un buen finde allá”.
