Franco Colapinto, autocrítico tras el Gran Premio de Brasil: "Hicimos una estrategia parecida a los demás"

“Estuve atrás de Fernando toda la carrera, era muy difícil pasarlo. Fue una carrera un poco aburrida. El ritmo no era malo, pero tampoco sentía que tenía buen grip ni balance. El auto iba raro, así que hay cosas para revisar en la fábrica”, explicó Colapinto. Además, recordó el toque con Lewis Hamilton en la primera vuelta, incidente que terminó con el abandono del británico: “Me tocó con el alerón y se le rompió. Seguro fue un error de cálculo”.