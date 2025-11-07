Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y partirá 16° en la Sprint del Gran Premio de Brasil

image

La eliminación del piloto de Pilar lo dejará largando desde la octava fila en la Sprint, que se disputará este sábado. El objetivo será ganar posiciones en una carrera corta donde la gestión del neumático y la largada serán claves. En tanto, Gasly, su compañero de equipo, logró avanzar a la SQ2 y buscará sumar puntos importantes para Alpine, que atraviesa una temporada irregular.