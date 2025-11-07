Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ1 y partirá 16° en la Sprint del Gran Premio de Brasil
El piloto argentino no logró avanzar al segundo corte de clasificación en Interlagos por apenas seis centésimas, pese a mejorar en su última vuelta.
Franco Colapinto no pudo acceder a la SQ2 en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil, disputada este viernes en el circuito de Interlagos. El piloto argentino, recientemente confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, finalizó en la 16ª posición y quedó fuera del segundo corte por apenas 0.060 segundos respecto al último clasificado, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
Durante los doce minutos de la SQ1, Colapinto mostró progresión en sus tiempos, pero no alcanzó a meterse entre los quince más rápidos. En su mejor intento, registró una vuelta de 1:10.441, quedando a tres décimas y media del mejor tiempo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien giró en 1:10.097 y logró avanzar sin complicaciones a la siguiente ronda.
El joven argentino tuvo que lidiar con una pista exigente, con una temperatura ambiente de 19°C y 44°C sobre el asfalto, condiciones que complicaron la adherencia y el rendimiento general de los monoplazas. A pesar de eso, Colapinto mostró consistencia en el manejo y mantuvo un ritmo competitivo, aunque insuficiente para meterse en el top 15.
La eliminación del piloto de Pilar lo dejará largando desde la octava fila en la Sprint, que se disputará este sábado. El objetivo será ganar posiciones en una carrera corta donde la gestión del neumático y la largada serán claves. En tanto, Gasly, su compañero de equipo, logró avanzar a la SQ2 y buscará sumar puntos importantes para Alpine, que atraviesa una temporada irregular.
A pesar de la eliminación, el fin de semana aún presenta oportunidades para el argentino, que buscará mejorar en la carrera Sprint y llegar con impulso al Gran Premio del domingo. Su actuación continúa siendo seguida de cerca tanto por Alpine como por los fanáticos, que celebran su consolidación en la máxima categoría.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
