Franco Colapinto finalizó en el puesto 16° en el Gran Premio de México

El momento clave de la competencia llegó en la vuelta 34 de 71, cuando Alpine llamó a boxes a Gasly justo cuando Colapinto se encontraba detrás de él, con chances de superarlo. Esa decisión alteró el plan de carrera del argentino, que continuó en pista con neumáticos duros hasta la vuelta 50, momento en el que realizó su única parada para colocar gomas blandas. A pesar de extender su primer stint y cuidar la degradación, la estrategia no rindió frutos y el piloto de Pilar regresó a la pista en el fondo del pelotón. Sin ritmo competitivo, Colapinto cerró la carrera en el 16° puesto, detrás de su compañero de equipo.