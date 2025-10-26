EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto finalizó en el puesto 16° en el Gran Premio de México
Un toque en la largada y una estrategia desfavorable de Alpine lo relegaron al fondo pese a los cuatro abandonos que hubo: todos los detalles.
EN VIVO
-
18:44
Vuelta 70/71: ¡VIRTUAL SAFETY CAR!
-
18:17
Vuelta 50/70: Franco Colapinto a boxes
-
17:53
Vuelta 34/71: Alpine llamó a Piere Gasly a los boxes
-
17:43
Vuelta 27: FIA le impuso una penalidad de cinco segundos al español de Williams por exceder el límite de velocidad en los pits. Nico Hülkenberg (Sauber) se suma a Liam Lawson (Racing Bulls) y no terminará la carrera.
-
17:19
Franco Colapinto sufrió el incidente con Lance Stroll en el inicio y, con goma dura, no puede acercarse al pelotón. Su compañero, Pierre Gasly, se ubica por delante en el 18° puesto.
-
17:00
¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE MÉXICO!
-
25 de octubre | 15:33
Franco Colapinto terminó anteúltimo la Práctica Libre 3 del GP de México
-
25 de octubre | 09:18
A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de México de la Fórmula 1
-
25 de octubre | 09:17
Colapinto terminó la segunda práctica por delante de Pierre Gasly en el GP de México: en qué puesto quedó
-
25 de octubre | 09:16
Franco Colapinto arrancó con el pie derecho: fue 9° en la primera práctica y dejó atrás a Paul Aron
-
25 de octubre | 09:15
Franco Colapinto se inspira en Reutemann y dispara: "La historia no la escriben los cobardes"
El Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, no dejó buenas sensaciones para Franco Colapinto. El piloto argentino, que largó desde la última posición (20°), se vio afectado en los primeros metros cuando Lance Stroll lo dejó sin pista, obligándolo a tocar el pasto y realizar un trompo que le hizo perder varios segundos.
A partir de allí, el corredor de Alpine intentó recuperar terreno, pero el ritmo del monoplaza no estuvo a la altura de las circunstancias. Mientras su compañero Pierre Gasly se mantenía en la zona media, Colapinto no logró aprovechar las oportunidades generadas por los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).
El momento clave de la competencia llegó en la vuelta 34 de 71, cuando Alpine llamó a boxes a Gasly justo cuando Colapinto se encontraba detrás de él, con chances de superarlo. Esa decisión alteró el plan de carrera del argentino, que continuó en pista con neumáticos duros hasta la vuelta 50, momento en el que realizó su única parada para colocar gomas blandas. A pesar de extender su primer stint y cuidar la degradación, la estrategia no rindió frutos y el piloto de Pilar regresó a la pista en el fondo del pelotón. Sin ritmo competitivo, Colapinto cerró la carrera en el 16° puesto, detrás de su compañero de equipo.
Norris dominó y Leclerc completó el podio
La victoria en México fue para Lando Norris, quien lideró con solvencia la competencia y se impuso sobre Charles Leclerc y Max Verstappen, completando un podio de alto nivel. Para Colapinto, el fin de semana dejó lecciones importantes de cara a las próximas fechas del Mundial 2025, donde buscará recuperar confianza y mejorar junto a Alpine, que volvió a mostrarse irregular en materia de ritmo y estrategia.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de México
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El viernes 24 se realizaron las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de México
La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
