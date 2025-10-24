Franco Colapinto arrancó con el pie derecho: fue 9° en la primera práctica y dejó atrás a Paul Aron

En una sesión que tuvo a Charles Leclerc (Ferrari) como el más rápido con un tiempo de 1m18s380, el bonaerense completó una gran actuación sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un registro de 1m19s331, Colapinto fue el mejor de los representantes de Alpine y se impuso con claridad en el mano a mano interno con Aron, quien giró más de medio segundo más lento y terminó en el puesto 15°.