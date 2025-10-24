Franco Colapinto arrancó con el pie derecho: fue 9° en la primera práctica y dejó atrás a Paul Aron
El argentino arrancó con gran ritmo el Gran Premio de México y volvió a destacarse entre los rookies, a una semana de la polémica en Austin con Pierre Gasly.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1. En el arranque del Gran Premio de México, el piloto argentino se ubicó entre los diez mejores de la primera práctica libre al registrar el noveno mejor tiempo del día con su Alpine, superando a su compañero Paul Aron y confirmando su crecimiento en el equipo francés.
En una sesión que tuvo a Charles Leclerc (Ferrari) como el más rápido con un tiempo de 1m18s380, el bonaerense completó una gran actuación sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez. Con un registro de 1m19s331, Colapinto fue el mejor de los representantes de Alpine y se impuso con claridad en el mano a mano interno con Aron, quien giró más de medio segundo más lento y terminó en el puesto 15°.
La tanda fue intensa y con varios momentos destacados. Franco comenzó el ensayo utilizando neumáticos duros, donde fue adaptándose al circuito mexicano y probando diferentes configuraciones aerodinámicas. Luego, con el compuesto blando, mejoró significativamente su rendimiento: en su primer intento se colocó décimo con 1m19s669, y más tarde bajó su tiempo en tres décimas para finalizar dentro del top ten, solo 951 milésimas por detrás del líder Leclerc.
El piloto de Pilar incluso protagonizó un pequeño despiste sin consecuencias mientras buscaba llevar al límite a su monoplaza, algo que no empañó su sólida jornada.
La sorpresa de la sesión fue Arvid Lindblad, el joven británico-sueco de Red Bull, quien al subirse al auto de Max Verstappen logró el sexto mejor registro (1m18s997), siendo el rookie más destacado del día. Detrás de él se ubicaron figuras como Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Fred Vesti, también en un gran nivel.
Las distancias entre los rookies y los titulares en la FP1
- Charles Leclerc aventajó por 2.474 a Antonio Fuoco en Ferrari
- Andrea Kimi Antonelli aventajó por 1:202 a Fred Vesti en Mercedes
- Esteban Ocon aventajó por 1.035 a Ryo Hirakwa en Haas
- Alex Albon aventajó por 0.926 a Luke Browning en Williams
- Fernando Alonso aventajó por 0.899 a Jak Crawford en Aston Martin
- Oscar Piastri aventajó por 0.896 a Pato O’Ward en McLaren
- Isack Hadjar aventajó por 0.744 a Ayumu Iwasa en Racing Bulls
- Franco Colapinto aventajó por 0.531 a Paul Aron en Alpine
- Arvid Lindblad aventajó por 0.093 a Yuki Tsunoda en Red Bull
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Te puede interesar
Dejá tu comentario