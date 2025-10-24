Franco Colapinto se inspira en Reutemann y dispara: "La historia no la escriben los cobardes"

Franco Colapinto volvió a generar titulares en la Fórmula 1 después de la maniobra de adelantamiento sobre Pierre Gasly en el Gran Premio de Austin, una acción que se produjo pese a las instrucciones del equipo Alpine de mantener las posiciones. La polémica no solo tuvo repercusión dentro del paddock, sino que también derivó en comparaciones con un episodio histórico de la máxima categoría: la desobediencia de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981.