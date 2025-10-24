Franco Colapinto se inspira en Reutemann y dispara: "La historia no la escriben los cobardes"
El piloto argentino de Alpine respondió con contundencia ante la comparación con "Lole" tras su polémico adelantamiento a Pierre Gasly en Austin.
Franco Colapinto volvió a generar titulares en la Fórmula 1 después de la maniobra de adelantamiento sobre Pierre Gasly en el Gran Premio de Austin, una acción que se produjo pese a las instrucciones del equipo Alpine de mantener las posiciones. La polémica no solo tuvo repercusión dentro del paddock, sino que también derivó en comparaciones con un episodio histórico de la máxima categoría: la desobediencia de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981.
Al ser consultado sobre esta referencia, fue claro y directo: “La historia no la escriben los cobardes”. El piloto pilarense destacó que respeta a Reutemann y conoce su trayectoria, pero advirtió que las situaciones son distintas. La comparación surgió porque, en 1981, "Lole" ignoró la orden de Williams de dejar pasar a su compañero Alan Jones, ganó la carrera y generó un conflicto interno que terminó costándole el campeonato mundial por un punto frente a Nelson Piquet.
En el caso de Colapinto, la acción sobre Gasly fue una muestra de determinación y búsqueda de resultados a pesar de la advertencia de su equipo. La maniobra, aunque cuestionada, reflejó la personalidad competitiva del argentino y su voluntad de aprovechar las oportunidades en pista, incluso en situaciones complicadas. Si bien recibió un llamado de atención de Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, no hubo sanciones mayores.
El mensaje del argentino no pasó desapercibido: entre medios y aficionados, se valoró su determinación y su forma de manejar la presión de la categoría más exigente del automovilismo mundial. Con un estilo agresivo pero calculado, Franco busca consolidarse como un referente joven en la F1, dejando claro que está dispuesto a desafiar órdenes cuando la ocasión lo amerite, sin perder la mirada en sus objetivos deportivos.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Te puede interesar
Dejá tu comentario