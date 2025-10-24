Colapinto terminó la segunda práctica por delante de Pierre Gasly en el GP de México: en qué puesto quedó
Aunque con tiempos muy lejanos a los logrados por Max Verstappen, el argentino nuevamente se ubicó por delante de su compañero de Alpine.
Franco Colapinto terminó la segunda práctica del día para el Gran Premio de México en el 18° lugar, luego de haber acabado la primera sesión en el 9° lugar, cuando participaron nuevo pilotos suplentes sobre los 20 participantes.
En cuanto a la P2, quien terminó en primer lugar fue el actual campeón de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, con un tiempo de 1:17.392 para el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la capital mexicana.
El piloto nacido en Pilar quedó a 1.329 segundos tras dar su mejor vuelta, y nuevamente se ubicó por encima de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó en último lugar a 1.802 segundos.
Primera práctica en México
Como se informó, la primera práctica con la vista puesta en el GP de México tuvo al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) como el más rápido, con un tiempo de 1:18.380, mientras que Franco completó una buena actuación al lograr un registro de 1:19.331.
En esa ocasión también fue el mejor de los representantes de Alpine y se impuso con claridad en el mano a mano interno con Paul Aron, quien usó el auto de Gasly para girar más de medio segundo más lento y terminando en el puesto 15°.
Así continúa el fin de semana en México
Tras las sesiones de práctica de este viernes, el cronograma del Gran Premio de México para el fin de semana es el siguiente:
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15.30
- Clasificación: 18.00 a 19.00
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17.00
