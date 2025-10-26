Fórmula 1: Franco Colapinto hizo un trompo en la largada del Gran Premio de México
En el inicio del Gran Premio de México, Lance Stroll cerró a Franco y el argentino terminó en trompo tras tocar el pasto. Perdió varios segundos.
El Gran Premio de México, vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, comenzó con sobresaltos para Franco Colapinto. En los primeros metros de la carrera, el piloto argentino, que partió desde la última posición, se vio involucrado en una maniobra con Lance Stroll que lo dejó sin pista y lo obligó a salirse del asfalto.
Stroll, al intentar defender su posición, cerró la trayectoria sobre el corredor de Alpine, que no tuvo espacio suficiente para mantenerse en el trazado. Colapinto rozó el pasto con las ruedas derechas, perdió tracción e hizo un giro de 180° frente al pelotón, sin llegar a tocar otros autos. La maniobra le costó varios segundos y lo dejó en las últimas posiciones, aunque pudo retomar la marcha sin daños visibles en el monoplaza. El incidente fue observado por los comisarios deportivos, aunque no se aplicó sanción inmediata al piloto canadiense de Aston Martin.
El joven argentino, que disputa su segunda temporada completa en la Fórmula 1, busca recuperarse en una competencia exigente por las altas temperaturas y la escasa carga aerodinámica que caracteriza al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Las carreras que le faltan a Franco Colapinto de la temporada 2025
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
