Fórmula 1: Franco Colapinto hizo un trompo en la largada del Gran Premio de México

Stroll, al intentar defender su posición, cerró la trayectoria sobre el corredor de Alpine, que no tuvo espacio suficiente para mantenerse en el trazado. Colapinto rozó el pasto con las ruedas derechas, perdió tracción e hizo un giro de 180° frente al pelotón, sin llegar a tocar otros autos. La maniobra le costó varios segundos y lo dejó en las últimas posiciones, aunque pudo retomar la marcha sin daños visibles en el monoplaza. El incidente fue observado por los comisarios deportivos, aunque no se aplicó sanción inmediata al piloto canadiense de Aston Martin.