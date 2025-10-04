Preocupante alerta naranja para Buenos Aires este domingo: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Cabe señalar que, si bien lloverá todo el día, las precipitaciones más intensas tendrán lugar durante la mañana.

mapa_alertas

En tanto, rige también una alerta amarilla que comprende un gran número de ciudades argentinas: gran parte de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del territorio santafesino, Entre Ríos y Corrientes. En este sentido, se aconseja permanecer dentro de los hogares hasta tanto pasen las tormentas.

Hacia el lunes, el clima mejorará considerablemente y las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana entrante.

Recomendaciones del SMN ante las lluvias y tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.