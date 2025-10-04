Preocupante alerta naranja para Buenos Aires este domingo: a qué hora serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó intensas precipitaciones para el cierre del fin de semana. Todo lo que tenés que saber.
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se preparan para un domingo sumamente inestable: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya dio su anticipo sobre lo que será una jornada con fuertes tormentas. En este sentido, el organismo lanzó una alerta naranja que abarca el Noreste de Buenos Aires, el sudeste de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.
Además de los detalles del mal clima que afrontarán porteños y bonaerenses, la entidad lanzó también advertencias y recomendaciones.
Alerta naranja para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos
Como se mencionó anteriormente, las zonas afectadas por la alerta naranja son el Noreste de Buenos Aires, el Sudeste de Santa Fe y el Sur de Entre Ríos. Allí, se esperan lluvias y tormentas fuertes para este domingo.
Las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.
Cabe señalar que, si bien lloverá todo el día, las precipitaciones más intensas tendrán lugar durante la mañana.
En tanto, rige también una alerta amarilla que comprende un gran número de ciudades argentinas: gran parte de la provincia de Buenos Aires, la mayoría del territorio santafesino, Entre Ríos y Corrientes. En este sentido, se aconseja permanecer dentro de los hogares hasta tanto pasen las tormentas.
Hacia el lunes, el clima mejorará considerablemente y las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana entrante.
Recomendaciones del SMN ante las lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
