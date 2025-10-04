Qué pasó en el GP de Singapur: la FIA toma medidas que benefician a Franco Colapinto

Qué pasó con los coches de Williams

La irregularidad detectada se produjo en los alerones traseros de ambos monoplazas. Según el informe del Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 (Albon) y 55 (Sainz) superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón”.

Esta infracción viola el Artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico, que regula el funcionamiento del DRS (Sistema de Reducción de Arrastre) y establece que, cuando el sistema está desplegado, la separación entre las dos secciones del ala trasera debe mantenerse entre 9,4 mm y 85 mm.

Una vez conocida la noticia, el director de Williams Racing y exjefe de Franco, James Vowles, declaró: “Durante la inspección técnica de la FIA después de la clasificación, los alerones traseros de ambos coches no pasaron las comprobaciones de espacio entre ranuras del DRS. Como resultado, Alex y Carlos han sido descalificados de la clasificación para el Gran Premio de Singapur de mañana. Esto es una gran decepción para el equipo y estamos investigando urgentemente cómo sucedió”.

Parrilla definitiva para el Gran Premio de Singapur de F1

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Stake Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Stake Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)